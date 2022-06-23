Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin isyan etti: Bu kararı verenler...

‘Bu neyin indirimi?’

Baba Gültekin, kararı verenlere “Kızımın tüm yaşadıkları ve verilen kararlar hakkında konuşacak o kadar çok şey vardı ki... Bunları kamuoyunun vicdanına bıraksam daha iyi olur. Babası olduğum için belki sağlıklı düşünmediğimi ve olayı hep kendi açımızdan tarafsız değerlendirmediğimizi düşünecekler.