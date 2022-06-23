Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin isyan etti: Bu kararı verenler...
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada sanık Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimiyle 23 yıl ceza almasına tepkisini dile getiren baba Sıddık Gültekin kararlarla ilgili tepki gösterdi.
Cemal Metin Avcı’nın katlettiği Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, kızının katilinin cezasının indirilmesine isyan etti: ‘Kızı diri diri yakılmış bir babayım. Bu kararları verenler kendilerini benim yerime 5 dakika koysunlar verecekleri tepkiler benimkinden fazla olur. Bu caniye mükâfat gibi ceza verildi. Yeter! diye bağırmak istiyorum’
Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Metin Avcı’nın cezası “haksız tahrik indirimi” uygulanarak ağırlaştırılmış müebbetten 23 yıla düşürülmüştü. Karar toplumun vicdanını yaralasa da verilen bu karar hiç kuşkusuz en fazla Pınar’ın ailesini yaraladı.
“Kararı düşündükçe kafayı yeme noktasına geliyorum” diyen Pınar’ın babası Sıddık Gültekin, Milliyet’e konuştu.
‘Bu neyin indirimi?’
Baba Gültekin, kararı verenlere “Kızımın tüm yaşadıkları ve verilen kararlar hakkında konuşacak o kadar çok şey vardı ki... Bunları kamuoyunun vicdanına bıraksam daha iyi olur. Babası olduğum için belki sağlıklı düşünmediğimi ve olayı hep kendi açımızdan tarafsız değerlendirmediğimizi düşünecekler.