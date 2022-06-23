BIST 2.562
DOLAR 17,36
EURO 18,25
ALTIN 1.021,17
HABER /  POLİTİKA

Mustafa Yeneroğlu: Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı istifa etmeli

Mustafa Yeneroğlu: Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı istifa etmeli

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ankara Kızılay'daki bir iş yerine tabela asma töreninde polisin kendisine karşı saygısızca bir tutum gösterdiğini öne sürerek, "Hukuku ayaklar altına alan, TBMM'yi aşağılayan Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir." dedi.

Abone ol

Mustafa Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 17 Haziran Cuma günü Kızılay'da Afrika yemekleri sunan bir kafenin tabela asmasına polisin müdahale ettiğini söyledi.

Siyasi iradenin siyah tenli insanları Kızılay'da görmek istemediğini savunan Yeneroğlu, bölgede daha önce de siyah tenli insanlara ait restoran, kafe gibi iş yerlerinin polisin baskısıyla kapatıldığını savundu.

Tabela asma sırasında polis amirinin kendisine karşı saygısızca bir tutum içinde bulunduğunu, tehditkar davranış ve söylemler ortaya koyduğunu ifade eden Yeneroğlu, "Gözümün önünde sigarasını yakarak, dumanını yüzüme üfleyerek ve ısrarlı bir biçimde 'sizli bizli' konuşun dememe rağmen 'senli benli' konuşarak tutumunu sürdürdü." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamayla da "teşkilat düşmanı milletvekili" olarak lanse edildiğini belirten Yeneroğlu, "Hukuku ayaklar altına alan, TBMM'yi aşağılayan Emniyet Genel Müdürü ve İçişleri Bakanı derhal istifa etmelidir." diye konuştu.

Yeneroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, Meclis'in itibarını korumaya ve yasama organına yönelik saldırı karşısında sessizliğini bozmaya çağırdığını söyledi.

Basın kanununda değişiklik öngören kanun teklifini de eleştiren Yeneroğlu, teklifin, milletin desteğini kaybetmiş iktidarın gazetecileri, internet haber sitelerini, sosyal medyayı susturma çabasının cisimleşmiş hali olduğunu öne sürdü.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan Yunanistan uyarısı: Artık güvenli bir ülke değil
Rusya'dan Yunanistan uyarısı: Artık güvenli bir ülke değil
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davası için bomba açıklama: Tartışmaya açalım!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davası için bomba açıklama: Tartışmaya açalım!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı faiz yüzde 14'te sabit tutuldu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı faiz yüzde 14'te sabit tutuldu
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Bir gaz krizinin ortasındayız
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Bir gaz krizinin ortasındayız
Kurban vekaleti nasıl verilir, kurban vekaleti önceden verilir mi?
Kurban vekaleti nasıl verilir, kurban vekaleti önceden verilir mi?
CarrefourSA dana ve koç 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar?
CarrefourSA dana ve koç 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar?
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı sebebi Selahattin Demirtaş sözleri
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı sebebi Selahattin Demirtaş sözleri
Marmaray'dan sonra trenlerde de artık ücretsiz
Marmaray'dan sonra trenlerde de artık ücretsiz
Diyarbakır'dan kara haber geldi şehit olan askerlerin isimleri belli oldu
Diyarbakır'dan kara haber geldi şehit olan askerlerin isimleri belli oldu
Mahmut Ustaosmanoğlu gençliği nasıldı Mahmut Efendi'nin yerine kim geçecek?
Mahmut Ustaosmanoğlu gençliği nasıldı Mahmut Efendi'nin yerine kim geçecek?