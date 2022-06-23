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İsveç devlet televizyonundan skandal röportaj! YPG/PKK elebaşını konuşturup Türkiye'ye tehditler savurttular

İsveç devlet televizyonundan skandal röportaj! YPG/PKK elebaşını konuşturup Türkiye'ye tehditler savurttular

NATO'ya üye olmak isteyen ama terör örgütlerine desteği sürdürmeye devam İsveç'te skandalların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de İsveç devlet televizyonu SVT, terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir röportaj yaptı.

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İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığı bir dönemde SVT'ye saklandığı sözde makamından açıklamalarda bulunan terörist Ferhat Abdi Şahin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini terörden temizlemek için yapacağı muhtemel bir operasyona cevap vereceklerini söyledi.

"İsveç PKK/YPG'ye desteğini sürdürsün"

Türkiye'nin muhtemel operasyonu için NATO ülkelerine baskı yaptığını iddia eden terörist elebaşı Şahin, "İsveç'in kendilerine verdiği desteğin devam etmesi ve bu desteğin siyasi ve ahlaki olduğunu açıklaması gerektiğini" kaydetti.

SVT, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim ile de Suriye'nin kuzeyinde saklandığı ABD askeri üssünde 25 Mayıs'ta röportaj yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti

Bu röportaja tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle İsveç, Stockholm’ün caddelerinde teröristleri gezdiriyor, kendi polisleriyle onları güvence altına alıyor. Hatta hatta görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlışı yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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