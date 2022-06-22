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Meteoroloji gün verdi ve uyardı: Bazı bölgelerde sıcaklık hissedilir derecede düşecek

Meteoroloji gün verdi ve uyardı: Bazı bölgelerde sıcaklık hissedilir derecede düşecek

Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları Cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Devam edecek yağışlar ise kısa süreli, yerel ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Meteoroloji gün verdi ve uyardı: Bazı bölgelerde sıcaklık hissedilir derecede düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sıcaklıkların, cuma gününden itibaren iç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da mevsim normallerinin yer yer altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji gün verdi ve uyardı: Bazı bölgelerde sıcaklık hissedilir derecede düşecek

Devam edecek sağanakların ise öğle saatlerinden sonra ve akşamın ilk saatlerinde kısa süreli, yerel ve gök gürültülü olacağı öngörülüyor.

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Meteoroloji gün verdi ve uyardı: Bazı bölgelerde sıcaklık hissedilir derecede düşecek

Yağışların cuma günü Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, cumartesi ise Doğu Karadeniz geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji gün verdi ve uyardı: Bazı bölgelerde sıcaklık hissedilir derecede düşecek

Türkiye Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nün sitesinden yayınladığı 5 günlük haritalı hava durumu tahminleri de şöyle:

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