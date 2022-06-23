İsmailağa lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi için yeğeni cemaati uyardı: Uzak durun!

"Şu anda bekleniyor. Yarın inşallah Fatih Camisi'nde cuma namazından sonra cenazesini defnedeceğiz. Beklediğimiz gibi daha da kalabalık olmasını bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafından insanlar gelecek. Çok büyük bir değeri kaybettik. Büyük bir önderdir, büyük bir liderdir, hepimiz için bir kayıp. Tabiri caizse yetim kaldık. Artık İslam'ın bir neferi, İslam'ın bir önderi, bir lideri maalesef kayboldu. Allah başımıza aynılarını inşallah layık görür, verir. Bu şekilde İslam'ın nuru da sönmez diye Allah'a hamdedeceğiz, şükredeceğiz, dua edeceğiz."