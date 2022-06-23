Türkiye'ye düşen Rus İHA'sında ürküten iddia! Rusya Türkiye'yi mi test ediyor! Zaafiyetimiz ortaya çıktı

Gümüşhane’nin dağlık araziye düşen Orlan-10 modeli Rus İHA'sı için askeri uzmanlardan çarpıcı değerlendirmeler geldi. Zaafiyetin ortaya çıktığını söyleyen uzmanların yorumuyla Rusya'nın hava sahasını mı test ettiği sorusu doğdu.

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde dağlık bir alanda Rus yapımı insansız hava aracı bulundu. Ne zaman düştüğü bilinmeyen Orlan-10 modeli olduğu tahmin edilen İHA'yı mantar toplamaya giden vatandaşların bulduğu öğrenildi. SİHA'nın fark edilmeden kilometrelerce Türkiye semalarında uçması şaşkınlık yarattı. Askeri uzmanlar, "Alçak irtifadan uçan dronelara karşı zaafiyetimiz olduğu bu olayla ortaya çıktı" yorumunda bulundu.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinin Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasında dağlık bir alanda mantar toplamaya giden vatandaşlar yer Rus yapımı insansız hava aracı (İHA) buldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan İHA'nın Rus yapımı silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi.

Sinyal koptuktan sonra düştüğü değerlendiriliyor

Bin 400 kilometre menzilli İHA'nın savaş nedeniyle Ukrayna bölgesinden veya Suriye bölgesinden sinyal koptuktan sonra kendi kendine bu bölgeye kadar gelip düştüğü değerlendiriliyor.

Fark edilmemesi büyük zaafiyet

Yaşanan gelişmeyi değerlendiren askeri uzmanlar, Rus İHA'sının Türk hava sahasında kilometrelerce fark edilmeden ilerleyebilmesini büyük bir zaafiyet olarak yorumladı. Uzmanlar, alçak irtifadan uçan ve küçük boyutlu İHA'lara karşı radar sistemlerimizin yetersiz kaldığı uyarısında bulundu. Uzmanlar, İHA'nın Gümüşhane'de düşerek bulunmasının zaafiyetimizi ortaya koyması açısından önemli bir şans olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik güçleri tarafından olay yerinden alınan İHA, incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.