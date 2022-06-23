Yarın çok fena yağmur geliyor 1 hafta kesilmeyecek meteoroloji Ankara, Adana, Bursa, Konya...

Meteorolojinin Karadeniz uyarısı : Meteoroloji Karadeniz bölgesi için de son dakika uyarısı verdi. Uyarıda şöyle denildi:

-Cuma sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Sakarya ve Samsun’un batısında) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Bartın il geneli ile Zonguldak’ın doğusu ve Kastamonu’nun kuzeybatısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Önümüzdeki 5 günün haritalı Meteoroloji hava durumu raporu da şöyle: