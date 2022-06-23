Eşek arısı seyir halindeki aracın camından içeri girince olanlar oldu

TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi’nde seyir halindeki otomobilde eşek arısı dehşeti yaşandı. Camdan araca giren arı nedeniyle panik yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Yakuplu köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu istikametinden Marmara Ereğlisi istikametine seyreden Enes Özkan yönetimindeki 34 BD 2540 plakalı otomobile, camdan eşek arısı girdi.

Sürücü dehşeti bir türlü atlatamadı

Araç içinden bir türlü uzaklaştırılamayan arı sürücüye zor anlar yaşattı. Sürücünün üzerine gelen eşek arısı panik yaptırdı. Enes Özkan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil takla attı.

Yaralıların durumu iyi

Buğday tarlasına devrilen otomobilde sürücü Özkan’ın yanı sıra yolcular Melek C. ve Hatice T. yaralandı. Yaralılardan iki yolcu Çorlu Devlet Hastanesi’ne, sürücü de Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.