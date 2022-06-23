Kurban vekaleti nasıl verilir, kurban vekaleti bayramdan önce mi verilir?

Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. 2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak. Kurbanı vekalet yoluyla başkasına kestirecekler kurban vekaleti nasıl verilir, kurban vekaleti önceden verilir mi, kurban vekaleti bayramdan önce verilir mi sorularına yanıt arıyor. Kurban vekaleti bayram günü kurban kesilirken mi verilir önceden de verilir mi?

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Kurban bayramı için geri sayım başladı, kurbanlık alışverişi de hızlandı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Kurbanı kendisi kesmeyip vekalet yoluyla kurban kestirecekler vekaletle kurban kesimin nasıl olduğunu, vekalet kurban şartlarının neler olduğunu merak ediyor. Peki kurban vekaleti ne zaman verilir? Kurban vekaleti nasıl verilir?

Kurbanda vekalet nasıl olur?

Mali bir ibadet olan ve sırf Allah rızası için yerine getirilmesi gereken kurbanı, kişinin bizzat kendisi kesebileceği gibi vekâlet yoluyla kestirmesi de mümkündür. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Yapılan müzakereler sonucunda vekâletin dinen geçerli olabilmesi için;

1. Vekilin, kurbanı müvekkil adına kesmesi veya kestirmesi gerektiği,

2. Vekaletin, bizzat ya da çeşitli iletişim araçlarıyla verilebileceği,

3. Vekilin, kâr amacı gütmemek kaydıyla, müvekkil adına kesilmek üzere kurbanlık satın alabileceği,

4. Kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kişilere ya da ilgili kurumlara verilmesi ile kurban ibadetinin yerine getirilmiş olmayacağı,

5. İbadet olması cihetiyle kesilen kurbanın amacına uygun olarak değerlendirilmesi gerektiği,

6. Kurbanda asıl olanın, kişinin bu ibadeti Allah rızası için yerine getirmesi olduğu, bu bakımdan vekaletle de olsa, kurban kesme uygulamasının amacından uzaklaştırılarak “yardım kampanyası” şekline dönüştürülmesinin uygun olmayacağı,

7. Kesilen hayvanın eti, derisi ve diğer herhangi bir cüzünün kesim ücreti olarak verilemeyeceği; ancak bakım, kesim, taşıma ve muhafaza masrafları gibi giderlerin müvekkilin parasından karşılanabileceği mütalaa olunmuştur.

Kurban vekaleti ne zaman verilir?

Kurban vekaleti vermek için özel ve önceden belirlenmiş bir zaman dilimi yoktur. Kurban kesilmeden önce vekalet verilmelidir, kurban kesildikten sonra verilen vekaletin bir anlamı ve geçerliliği olmaz.

Kesimhanede, kurbanı kesecek kişiye vekalet verecekseniz; sıra size geldiğinde, yani o anda vekalet verebilirsiniz. Siz “Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim” dedikten hemen sonra vekil tayin ettiğiniz kişi kurbanı kesebilir.

Kurban vekaleti nasıl alınır, nasıl verilir?

Kurban kesme vekalet alırken vekalet veren kişinin “Seni kurbanımızı kesmeye vekil kıldık” vekalet alan kişinin ise buna karşılık “Kabul ettim” demesi yeterlidir.