Motorine büyük indirim geliyor 1 liradan fazla olacak benzine gelen indirim çok minik olmuştu

Benzinin litre fiyatına 23 Haziran'da 25 kuruş indirim geldi. Dolar ve brent petrol fiyatları böyle devam ederse motorine büyük bir indirim geliyor. Bu indirimin 25 Haziran cumartesi günü yansıması bekleniyor.

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Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş ve Dolar/TL 'de son günlerde görülen yatay seyrin ardından benzin fiyatlarına indirim geldi. Benzinin litre fiyatına 23 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldı. Böylelikle benzin fiyatı 27,26 TL oldu. Yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL seviyesindeydi.

Dolar kuru ve petrol fiyatları yeniden yükselmezse cumartesi günü motorine 1 lira 34 kuruş indirim yapılacak.

Petrol fiyatları ne kadar?

Küresel piyasalarda ham petrol fiyatı 14 Haziran da 123 doları görerek yeni bir zirve yapmıştı. 22 Haziran Çarşamba günü 107 dolara kadar gerileyen petrolün varil fiyatı 23 Haziran perşembe günü ise biraz artış kaydetti. Petrolün varil fiyatı 110 dolar oldu. Brent petrolde teknik olarak 110,85 ile 111,20 dolar aralığının direnç, 109,84 ile 109,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Bir yılda ne kadar zam geldi?

İstanbul'da benzinin litre fiyatı bugün yaklaşık 27,51 TL seviyesinde. Bu rakam bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 256, yılbaşından bu yana yüzde 124 oldu.

İstanbul'da motorinin litre fiyatı bugün yaklaşık 29,94 TL. Bu rakam bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Motorinde zam oranı yıllık yüzde 316, yılbaşından bu yana yüzde 162 oldu.