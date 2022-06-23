Alfa Romeo kompakt SUV Tonale Türkiye'de satışa sunuluyor fiyatı bakın kaç lira oldu

Alfa Romeo'nun hibrit kompakt SUV'u Tonale, Türkiye'de çevrim içi satış kanalıyla yarından itibaren ön satışa sunulacak. Tonale’nin lansmana özel versiyonu, 1 milyon 399 bin TL'lik fiyat ile 24 Haziran'dan itibaren satışta olacak.

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TOFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo'nun elektrifikasyon çağına "dönüşümünü" işaret eden Tonale, sportifliği 21'inci yüzyıl için yeniden tanımlıyor. Tonale, markanın sportif DNA'sını korurken, otomobildeki fonksiyonlar ve bağlanırlık çözümleri onu bugüne kadarki en teknolojik Alfa Romeo modeli yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü, "Tonale'yi 24 Haziran'dan itibaren Alfa Romeo online satış kanalı üzerinden lansmana özel 1.5 litre 160 beygirlik hibrit motor seçeneğiyle ön satışa sunacağız. Eylül ayından itibaren ise 1.6 litrelik dizel otomatik vites motor seçenekli versiyonu pazara sunacağız. Önümüzdeki yıl 275 beygir gücündeki Q4 -dört çeker şarj edilebilir hibrit- seçeneğinin aileye katılması ile Tonale ürün gamı tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

"Yıl sonuna dek 1.000 adet getirmeyi planlıyoruz"

Alfa Romeo'nun 112 yıldır otomotiv tarihine damga vuran modellere imza attığını aktaran Süslü, şunları kaydetti:

"Alfa Romeo, Stellantis birleşmesi sonrasında en çok yatırım yapılan markalardan biri olarak öne çıkıyor. Birleşme sonrası markanın başına geçen Jean-Philippe Imparato'nun önderliğinde grubun global premium markası olma nosyonuyla iddialı bir planı uygulamaya başlıyoruz. Bu planın bir parçası da Alfa Romeo'yu spor otomobil tutkunlarının hayran olduğu bir marka olmanın ötesine taşımaktan geçiyor. Bu stratejinin ilk adımı Tonale, her otomobilseverin sahip olmak isteyeceği premium bir SUV olarak pazarda yerini alıyor. Biz de bu efsanevi markayı Türkiye'de çok daha fazla otomobilseverle buluşturmayı planlıyoruz. Markanın sportif sedanı Giulia ve ilk SUV’u olan Stelvio'dan sonra Alfa Romeo tarihindeki yeni dönüm noktası ilk kompakt SUV'u Tonale olacak. Tonale, bizi çok heyecanlandıran ve uzun zamandır Türkiye pazarı için beklediğimiz bir model. Bu ay ön siparişlerini almaya başladığımız Tonale modelinden yıl sonuna dek 1.000 adet getirmeyi planlıyoruz."

"Alfa Romeo için Türkiye'de yeni dönem Tonale ile başlıyor"

Tonale'yi yakın zamanda Türkiye genelindeki 14 Alfa Romeo bayisinde özel etkinliklerle tanıtacaklarını bildiren Süslü, Alfa Romeo Tonale'nin teknolojik, güvenli ve sportif bir premium SUV olduğunu belirtti.

Süslü, "Tonale'nin motor seçenekleri, çevreci, teknolojik, yeni nesil ve küçük hacimli oluşlarıyla Türkiye'deki vergi sistemine de uygun. Bu da bizim Alfa Romeo markasıyla Türkiye pazarında iddialı bir atılım yapacağımız dönemi işaret ediyor. Alfa Romeo markası için Türkiye'de yeni dönem Tonale ile başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

3 donanım seviyesiyle satışa sunuluyor

Verilen bilgiye göre, Alfa Romeo Tonale, Türkiye’de, Sprint, Ti ve Veloce olmak üzere 3 donanım seviyesiyle satışa sunuluyor.

Giriş versiyonundan itibaren anahtarsız giriş ve çalıştırma, Akıllı Adaptif Cruise Control, ön ve arka park sensörleri, 12,3 inç Full Dijital Hayalet Gösterge Paneli ve 10,25 inç multimedya ekranı ile kablosuz Apple Car Play ve Android Auto gibi teknolojik özellikler standart olarak sunuluyor. Bu üç donanım paketinin üstünde ise lansman özel serisi "Edizione Speciale" yer alacak.

Standard donanım paketleri eylül ayından itibaren, sınırlı sayıdaki lansman özel serisi Edizione Speciale ise yarından itibaren ön satışa açılacak.

Lansmana özel versiyon 7 ileri otomatik şanzımana sahip

Alfa Romeo Tonale'nin Edizione Speciale özel versiyonu 7 ileri otomatik şanzımanlı ve 1.5 litre 160 HP’lik değişken geometrili Turbo motor ve 48volt “P2” elektrik motoru mild hibrit versiyon ile satışa sunuluyor. Bu versiyon, performansını yeni 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw’lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Tonale’nin hibrit teknolojisi; aracın sessiz, akıcı, yakıt harcamadan, "yüzde 100 elektrikli modda kalkış" yapabilmesine (e-launch) ve düşük devirde tamamen elektrikli modda ilerlemesine (e-creep) imkan sağlıyor. Tonale, sadece elektrik motorun gücü ile yoğun ve sıkışık trafikte kısa mesafelerde gaz pedalına basmadan da ilerleyebiliyor (e-queueing) ve tamamen elektrik modunda park edilebiliyor (e-park).

Kompakt sınıf için iddialı boyutlara sahip olan model, 4,53 metre uzunluk, 1,84 metre genişlik ve 1,6 metre yüksekliğiyle Alfa Romeo'ya özgü, yenilikçi tasarım anlayışını yansıtırken, geçmişle gelecek arasında kusursuz bir uyum sergiliyor. Yeni Full LED Matrix "3+3" üç modüllü farlar, otomobilin ön kısmında benzersiz bir görünüm oluştururken, gündüz sürüş farları, dinamik sinyaller ve "karşılama ve uğurlama" işlevleri ile iyi aydınlatma koşullarını sunuyor. Üç modüllü far, hayatı kolaylaştıran ve sürüş güvenliğini destekleyen farklı teknolojileri de bünyesinde barındırıyor.

Otomobilin çekiciliği ve dinamizmi, 8C Competizione tarzında arka camı kadar, "çevirmeli telefon kadranını" andıran jantlarıyla da Alfa Romeo tarzını yansıtıyor. Kabin içinde ise alüminyumun sağlamlığı ve Alcantara, deri koltukların sıcaklığı ve yumuşaklığı konforlu yolculuğu sunuyor. Üst düzey kalitedeki malzemelerin kombinasyonu, genç, şehirli ve dinamik kullanıcıların kişiliğini yansıtıyor. Tonale’nin "Teleskopik”"gösterge paneli ve 3 kollu spor direksiyon ve direksiyondan kumanda edilen alüminyum vites kulakçıkları gibi detaylar, markanın ruhuna sadık kalarak sürüş tutkunlarına dinamik bir iç mekan sunuyor.

Yeni ADAS sistemleri, 2'nci Seviye Otonom Sürüş ve Güvenliğe Hizmet Eden Yenilikçi Sistemler ile NFT Sertifikası da araçla birlikte sunuluyor.

Tonale’nin lansmana özel versiyonu, 1 milyon 399 bin TL'lik fiyat ile 24 Haziran'dan itibaren markanın online satış kanalı "online.alfaromeo.com.tr" üzerinden ön siparişe açılacak.