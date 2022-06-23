Güney Afrika maske zorunluluğunu kaldırdı

AFRİKA'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde maske takma zorunluluğu bugün itibarıyla sona erdi.

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Sağlık Bakanı Joe Phaahla, 23 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere maske takma zorunluluğu dahil tüm Kovid-19 tedbirlerinin yürürlükten kaldırıldığını açıkladı.

Bu kapsamda, kapalı ve açık alanlarda uygulanan kişi kapasitesi sınırlamaları da sona erdi.

Ayrıca bugünden itibaren Güney Afrika'yı ziyaret edecek kişilerden aşı sertifikası veya PCR testi sonuç belgesi de istenmeyecek.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1028 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı, 57 kişi hayatını kaybetti.