Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin İsrail kararını duyurdu: 'Büyükelçi' hamlesi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile ortak basın açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsrail'le diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık" açıklamasını yaptı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli Mevkidaşı Yair Lapid ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile diplomatik temsil düzeyinin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

İsrail'e taze meyve ihracatı için tarım bakanlıklarımız temaslarını sürdürüyor.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki orman yangınlarına İsrail'in gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür ederiz. KKTC'deki yangının söndürülmesi için İsrail 2 uçak gönderme kararı aldı. Teşekkür ediyoruz. Bugün de Türkiye'de ihtiyaç var mı diye sordular. Orman bakanlığımıza sorup döneceğiz ama bu tekliflerine teşekkür ediyorum.

Sivil havacılık alanındaki istişareler 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Denizcilik istişarelerine en kısa zamanda başlamak istiyoruz.

İsrail vatandaşlarına yönelik terör tehdidi konusu

Ülkemizde İsrail vatandaşlarına yönelik terör tehdidi konusunda Sayın Lapid ile yakın temas halindeydik. Kurumlarımız arasında istihbarat paylaşımı gerçekleşti. Güvenlik kurumlarımız yakın işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu tür olayların ülkemiz içinde yaşanmasına hiçbir şekilde izin veremeyiz.

Filistin meselesi

Filistin meselesi gündemimizdeydi. Bu konudaki beklentilerimizi ve hassasiyetimizi İsrail tarafı gayet iyi şekilde biliyor. Özellikle iki devletli çözüm ve barış umutlarının zarar görmemesi için herkesin dikkatli adım atması gerekiyor. Barış umutlarına zarar verecek ek adımlardan kaçınılması gerektiğini söylüyoruz.

Yair Lapid: Türk hükümetinin profesyonel aktivitesini tebrik ediyoruz

Çavuşoğlu'nun ardından konuşan İsrailli Bakan Lapid, İstanbul'a çökertilen çeteye ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz hafta İsrail vatandaşlarının hayatı kurtarıldı. Bu da Türkiye'nin İsrail'le yapmış olduğu gerek diplomatik gerekse işbirliği sayesindedir. Türk istihbaratı çok yakın zamanda İstanbul'da bir İran komplosunu ortaya çıkardı. Biz Türk hükümetinin bu profesyonel ve koordine aktiviteleri için kendilerini tebrik ediyoruz.