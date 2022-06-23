BIST 2.544
DOLAR 17,37
EURO 18,29
ALTIN 1.028,21
HABER /  GÜNCEL

Kredi kartıyla, taksitle kurbanlık alınır mı? Banka kredisiyle kurban kesilir mi?

Kredi kartıyla, taksitle kurbanlık alınır mı? Banka kredisiyle kurban kesilir mi?

Kredi kartıyla, taksitle, banka kredisiyle kurban kesilir mi? Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık alacak olan vatandaşlar hangi şekilde kurban alabileceğini araştırıyor. İşte Diyanet İşleri tarafından merak edilen sorulara verilen yanıtlar.

Abone ol

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar kurbanlık satın almaya başladı. Peki, kredi kartıyla kurban alınır mı? Banka kredisiyle, taksitle kurban kesilir mi?

Kredi kartıyla kurbanlık almak caiz mi: Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak kredi kartı borcunu, ödeme tarihinde ödemek ve gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir.

Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

Taksitle kurban alınır mı: Kurban, Allah’a yakınlaşma niyeti ile yerine getirilen bir ibadettir. Bu amaç ise ancak kişinin kendi mülkiyetindeki hayvanı kurban etmesi ile gerçekleşir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 76). Mülkiyet, hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir.

Esasen vadeli satış caizdir (Mevsılî, el-İhtiyâr, II, 59). Taksit ise, borcun ödenmesinin belirli birkaç zamana vadeli olarak geciktirilmesidir (Mecelle, md. 157). Buna göre taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal, alıcının mülkiyetine geçtiğine göre, bu yolla alınan bir hayvanın kurban edilmesinde bir sakınca yoktur.

Banka kredisiyle kurban alınır mı: Kurban kesmek, âkil (akıl sağlığı yerinde), bâliğ (ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).

İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir. Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim, Müsâkât, 105, 106; Ebû Dâvûd, Büyû’, 4). Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Sarıgül'den vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu’nun evine taziye ziyareti
Mustafa Sarıgül'den vefat eden Mahmut Ustaosmanoğlu’nun evine taziye ziyareti
Akıl sağlığını kaybeden ünlü model 31 yaşında intihar etti
Akıl sağlığını kaybeden ünlü model 31 yaşında intihar etti
Kurban vekaleti nasıl verilir, kurban vekaleti bayramdan önce mi verilir?
Kurban vekaleti nasıl verilir, kurban vekaleti bayramdan önce mi verilir?
Alfa Romeo kompakt SUV Tonale Türkiye'de satışa sunuluyor fiyatı bakın kaç lira oldu
Alfa Romeo kompakt SUV Tonale Türkiye'de satışa sunuluyor fiyatı bakın kaç lira oldu
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba kritik zirve için Madrid'e gidiyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba kritik zirve için Madrid'e gidiyor
Manavgat'ta eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı adam çatıya çıkt
Manavgat'ta eşinin uzaklaştırma kararı aldırdığı adam çatıya çıkt
Fırından ekmek aldı tam kahvaltı edecekti ki içinden poşet çıktı!
Fırından ekmek aldı tam kahvaltı edecekti ki içinden poşet çıktı!
FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen kaçarken yakalandı
FETÖ lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen kaçarken yakalandı
Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde döken kişinin ifadesi pes dedirtti
Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde döken kişinin ifadesi pes dedirtti
Almanya işçi alımı başvuru 2022 formu nasıl doldurulur?
Almanya işçi alımı başvuru 2022 formu nasıl doldurulur?