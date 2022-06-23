İtirafçı mahrem imamlar tek tek deşifre etti! 195 FETÖ'cü daha ifşa oldu

İZMİR'de Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasındaki mahrem imamlarına yönelik operasyonda yakalanan 2 örgüt üyesinin ifadesi sonrası 195 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında askeri okullara öğrenci hazırladıkları, bu öğrencilerle askerlikleri sürecinde de ilgilendikleri tespit edilen 'mahrem imamlara' yönelik soruşturması kapsamında 14 Haziran'da düzenlenen operasyonla 11 örgüt üyesi yakalandı. Savcılık soruşturmalarında itirafçı olan 2 mahrem imam ifadeleriyle örgüt üyelerini deşifre etti.

Özel bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapist olarak çalışan M.Z., 2001 yılında Bursa'da ilköğretim döneminde ders çalışmak için örgüt evlerine gitmeye başladığını, askeri liseye girmek için hazırlık yaptırıldığını ancak kazanamadığını belirtti. Liseyi bitirdikten sonra bir üniversitenin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünü kazandığını anlatan M.Z., üniversite döneminde örgüt evlerinde kaldığını, 'ev abiliği' yaptığı esnada askeri liseye hazırlanan 1 ilkokul öğrencisi ile ilgilendiğini, daha sonra 'bölge ortaokul mesulü' ve 'bölge üniversite mesulü' olduğunu ifade etti. Sonraki süreçte bazı örgüt evlerinden sorumlu 'bölge talebe mesulü' olduğunu belirten M.Z., bir süre sonra ise 'askeri mahrem yapılanma' içerisinde sözde öğretmen konumuyla askeri lisede okuyan 2 öğrenciyle ilgilendiğini anlattı.

Örgütle 2013 yılında bağını kopardığını iddia eden M.Z., 153 FETÖ şüphelisini teşhis etti. Örgütteki kod isimleriyle bilinen şüphelilerden 133'ünün açık kimlik bilgilerine ulaşıldı.

Darbe girişimi sonrası Somali'ye ve Kenya'ya gitmiş

Mahrem imamlardan fizik öğretmeni R.A. da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı oldu. Örgüte 2008 yılında Bursa'da üniversite okuduğu sırada katıldığını, örgüt evlerinde kaldığını ve 'belletmenlik' yaptığını anlatan R.A., askeri okullara hazırlanan öğrencilerle ilgilendiğini ifade etti.

Üniversite 3. sınıfta askeri okul hazırlığı için kendisine 3 öğrencinin verildiğini belirten R.A, 2'sinin askeri liseyi kazandığını, bu öğrencilerle lise döneminde de ilgilenmeye devam ettiğini kaydetti. İstanbul'da dil eğitim aldıktan sonra 2013 yılında ABD'de eğitim aldığını, ardından Somali'de örgütün okullarında fizik öğretmenliği yaptığını ifade eden R.A., 2016 yılında okulu bırakıp İstanbul'a döndüğünü, darbe girişimi sonrası ise Somali ve Kenya'ya gittiğini belirtti.