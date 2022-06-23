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Muğla Marmaris'teki yangında sabotaj üzerinde duruluyordu! 1 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Muğla Marmaris'teki yangında sabotaj üzerinde duruluyordu! 1 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hisarönü Mahallesi Yangın Koordinasyon Merkezinde yaptığı açıklamada olayın başlangıcında bir şüpheli üzerinde durulduğunu, polis ile jandarma ekiplerinin şüphelinin izinde olduklarını belirtti.

Şüphelinin 34 yaşında Marmaris doğumlu S.A. olduğunu aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Emniyet ve jandarma şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca iki benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle, aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını hatta kendisini de öldürmek istediğini söyledi."

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