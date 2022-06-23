Tahıl krizinde harekat merkezi İstanbul'da kurulacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan tahıl krizi ve oluşturulmak istenen tahıl koridoru ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Tüm dünyayı etkileyen tahıl krizinin çözümü için Türkiye elini taşın altına koydu.

Önümüzdeki günlerde İstanbul’da 4'lü bir zirve gerçekleştirilecek. Görüşmeler olumlu bir sonuç doğurursa yıl sonuna kadar boğazdan milyonlarca ton tahıl geçecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya-Ukrayna savaşı ile ortaya çıkan tahıl krizi ve oluşturulmak istenen tahıl koridoru ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İstanbul'da harekat merkezi kurulacak"

"Harekat merkezinin İstanbul'da kurulmasında genel bir anlayış birliği var" diyen Bakan Akar açıklamasında şunları söyledi:

"Türk, Rus, Ukraynalı askerler ve Birleşmiş Milletler ile beraber bu faaliyetin emniyetli bir şekilde aksaksız bir şekilde yönetilmesi konusunda genel bir anlayış ve birliği var. Bunları gerçekleştirmeye, somutlaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırmızı hattan olumlu sonuç

Öte yandan gıda krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus askeri heyetler geçtiğimiz gün Moskova’da bir araya gelmişti.

Toplantı sonucunda, sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında görüşmelerin yapılmasına yönelik bir anlayışın oluştuğu öğrenildi. Moskova'daki görüşmenin "yapıcı ve oldukça olumlu havada" geçtiği öğrenilirken toplantının ardından Moskova’daki görüşme ilk somut sonucunu da verdi.

Limandan ayrılan ilk yabancı gemi oldu

Günlerdir bekleyen Türk kuru yük gemisi Ukrayna limanından ayrıldı. "Azov Concord " isimli Türk gemisi Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna’nın Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı gemi oldu.

Ayrıca bu kapsamda gelecek haftalarda Türkiye'de dörtlü tahıl zirvesi yapılacak. Zirveye Ukrayna ve Rusya heyetleri ile BM Genel sekreteri katılacak.