Yeni bir salgın tehdidi mi? Yılda 100 bin ölüme neden oluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), maymun çiçeği derken ABD'li bilim insanlarından yeni bir salgın uyarısı daha geldi. Alanındaki en büyüğü olan yeni bir çalışmaya göre antibiyotiklere dirençli bir hastalık olan ateşli tifo vakaları küresel olarak artmaya başladı. Bilim insanları her yıl yaklaşık 100 bin kişiyi öldüren hastalığa karşı ülkelerden önlem anlamasını istedi.

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Antibiyotiklerden kaçabilen artan küresel enfeksiyon tehdidinin vurgulayan yeni bir araştırmaya göre çoğunlukla Güney Asya'dan kaynaklanan tedaviye dirençli ateşli tifo, son otuz yılda neredeyse 200 kez sınırları aştı. 2014 ve 2019 yılları arasında bilim insanları tifo ateşine neden olan ve yılda 100 binden fazla insanı öldüren bakteri olan '3.489S'nin genomlarını sıraladı.

Alanındaki en büyük çalışma

Vaka sayısının yüksek olduğu Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Pakistan'dan elde edilen veriler 70'den fazla ülkeden 4 bin 169 benzer örneğin analiziyle birleştirildi ve bu onu türünün en büyük çalışması haline getirdi. The Lancet Microbe adlı bilimsel dergide yayınlanan bulgular küresel sorunların devam ettiğini gösterdi. Çalışma, bakterinin iki önemli antibiyotik türü olan makrolidleri ve kinolonları alt edebilen türlerinin sayısının hızla arttığını ve sıklıkla diğer ülkelere yayıldığını buldu.

Antibiyotiklere dirençli ölümcül vakalar artıyor

Bilim insanları son yıllarda 'en güçlü antibiyotiklerle tedaviden kurtulabilen ölümcül vakalarının artması' konusunda uyarılar yapıyordu. Ocak ayında yayınlanan ayrı bir araştırmaya göre ilaca dirençli hastalıklar 2019'da HIV/AIDS veya sıtmadan daha fazla insanı öldürdü.

Son örnekler arasında ABD'de artan enfeksiyonlar ve geçen yıl ortaya çıkan Hindistan'daki ölümcül mantar salgını yer alıyor. ABD'nin Stanford Üniversitesindeki çalışmanın baş yazarı Jason Andrews, çalışmanın bulgularının 'gerçek bir endişe nedeni' olduğunu belirterek özellikle yüksek riskli ülkelerde önleme çalışmalarının yapılmasını istedi.

(NTV)