İstanbul tsunami tehlikesi altında! Açıklama UNESCO'dan geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) yayımladığı yeni raporunda Akdeniz ve yakınındaki şehirlerin ortaya çıkabilecek bir tsunamiden derinden etkileneceğini söyledi. İstanbul'la birlikte Marsilya ve İskenderiye'nin de tehlike altında olduğunu söyleyen örgüt, önümüzdeki 30 yıl içerisinde bir metreden daha yüksek bir tsunaminin ortaya çıkma ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğunu belirtti.

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Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) yayımladığı meydana gelebilecek bir tsunaminin Akdeniz veya yakınındaki büyük şehirleri vurabileceğini raporladı. Marsilya, İskenderiye ve İstanbul'un tehlike altında olduğu ve 30 yıl içinde bir metreden daha yüksek bir tsunaminin ortaya çıkma ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğu ifade edildi.

Tsunamilerin meydana geldiği Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki toplulukların genellikle tehlikelerin farkında olmasına rağmen Akdeniz de dahil olmak üzere diğer kıyı bölgelerde hafife alındığına raporda yer veren UNESCO, Akdeniz'deki yeni beş risk altındaki şehir ve bölgenin, daha önce açıklanan '21 ülkedeki diğer 40 tsunamiye hazır kasaba ve şehre' katılacağını vurguladı.

Tsunami riski altında olduğu belirtilen beş şehir ise Marsilya, İskenderiye, İstanbul, İspanya'nın Atlantik kıyısında CAdiz yakınlarındaki bir kasaba olan Cannes ve Chipiona olarak açıklandı.

"Tsunami riski hafife alınıyor"

Program ile ilgili konuşan UNESCO'nun baş tsunami uzmanı Bernardo Aliaga, "2004 ve 2011'deki tsunamiler bir uyandırma çağrısıydı" derken, "2004'ten bu yana çok yol kat ettik. Bugün daha güvendeyiz. Ancak hazırlık konusunda boşluklar var ve iyileştirmemiz gerekiyor, uyarıların ziyaretçiler ve topluluklar tarafından anlaşıldığından emin olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. "Akdeniz dahil okyanusun çoğunu kapsayan 12 tsunami uyarı merkezi kurmak için çalışmalar yapıldı" şeklinde konuşan Aliaga, "Akdeniz dahil çoğu bölgede tsunami riski hafife alınıyor" dedi.