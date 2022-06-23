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6'lı masada anket savaşı! Küçük ortaklar çıkış yolu arıyor

6'lı masada anket savaşı! Küçük ortaklar çıkış yolu arıyor

Cumhurbaşkanı adayını henüz belirleyemeyen 6'lı masada anket savaşı başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti dışındaki partilerin anketlerde düşük çıkması masayı zor durumda bırakıyor.

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Yapılan çeşitli anketlerde 6'lı masada yer alan Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisinin oy oranlarının toplamının yüzde 7'ye ulaşamayacağı öngörülüyor.

Partiler milletvekilliği seçimlerine kendi başlarına gireceğini açıklasa da anketlerden dolayı bu isteklerinin mümkün olmayacağı belirtiliyor. Bu nedenle küçük ortaklar meclise girmek için çıkış yolu arıyor.

Ortakların CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime gireceği ancak iki partinin kısıtlı sayıda milletvekilliği vereceği düşünülüyor. Sadece genel başkanların seçilecek yerden CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime katılacağı ifade ediliyor.

(YENİ ŞAFAK)

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