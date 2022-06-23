Ankara, Adana, Bursa, Konya, İstanbul ve 53 il için şiddetli yağmur uyarısı geldi

TÜRKİYE Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuyla alarm verdi. 24 Haziran 2022 cuma günü başlayacak şiddetli yağışlar bir hafta sürecek. Cumartesi pazar günü azalır gibi olsa da önümüzdeki hafta etkisini daha da artıracak. İstanbul'dan Ankara'ya, Kayseri'den Van'a kadar yurdun büyük bir kısmında çok şiddetli yağışlar görülecek.

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Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen serin ve yağışlı havanın etkisi ile hava sıcaklıklarının 24.06.2022 Cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’da mevsim normallerinin yer yer altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak. Cuma günü 50'den fazla ili şiddetli yağış dalgası saracak. Yağışlar yer yer çok kuvvetli olacağından sel baskını alarmı verilmiş durumda. Meteorolojiden yapılan açıklamada "kuvvetli hava olayları ile ilgili hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarılar dikkatle takip edilmeli' uyarısı geldi.

24 Haziran 2022 cuma günü bu iller dikkat! : Meteoroloji şiddetli yağışlar için ilk son dakika uyarısını Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için geçti. Geçen uyarı şöyle:

-Cuma öğleden sonra ve akşam saatlerinde Konya’nın güneyi, Karaman, Niğde, Isparta, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Adana’nın kuzey kesimleri, Mersin’in iç kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ın güneydoğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojinin Karadeniz uyarısı : Meteoroloji Karadeniz bölgesi için de son dakika uyarısı verdi. Uyarıda şöyle denildi:

-Cuma sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Sakarya ve Samsun’un batısında) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Bartın il geneli ile Zonguldak’ın doğusu ve Kastamonu’nun kuzeybatısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, heyelan, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.