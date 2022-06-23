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Avrupa'ya doğal gaz kıyameti uyarısı: Hazır olun

Avrupa'ya doğal gaz kıyameti uyarısı: Hazır olun

ALMANYA'nın en büyük enerji kuruluşu RWE'nin CEO’su Markus Krebber, "Şu anda talep krizi Avrupa düzeyinde. Tamamen kesilirse gazı yeniden dağıtmak için bir plan yok" açıklamasında bulundu.

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UKRAYNA'yı işgalinden sonra Avrupa ülkelerinin tecridine maruz kalan Rusya, rubleyle ödemeyi kabul etmeyen Avrupa ülkelerine gaz akışını keseceğini açıklamıştı. Rus gazına henüz alternatif üretemeyen ülkeler muhtemel senaryoyu 'doğal gaz kıyameti' olarak yorumlarken Uluslararası Enerji Ajansı'ndan (IEA) konuya ilişkin kritik bir açıklama geldi.

IEA Başkanı Fatih Birol, Financial Times'e verdiği demeçte Avrupa'nın bu kış Rusya'nın doğal gaz ihracatının tamamen kesilmesine 'acilen' hazırlanması gerektiği konusunda uyardı. Avrupa'da pek çok ülkenin gaz akışında kesintiye giden Rusya'nın amacının ülkelerin depolarını doldurmasını önlemek olduğunu kaydeden Birol, "Rusya, kış aylarında etkisini artırmayı amaçlıyor" dedi.

Almanya alarmda
Alman Die Welt gazetesinin haberinde ise gaz konusunda 'alarm' konumuna geçen Almanya'nın 5 ila 10 gün içinde doğal gaz acil durum planında ikinci aşamaya girmeye hazırlandığı açıklandı. Planın uygulanması halinde kamu hizmetlerinin gaz maliyetleri de tüketicilere yansıtılabilecek.

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