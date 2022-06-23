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İstanbul Şişli'de korkunç cinayet! Kayınpederini arabayla ezip pompalıyla öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Şişli'de korkunç cinayet! Kayınpederini arabayla ezip pompalıyla öldürdü

İSTANBUL Şişli'de eşiyle boşanma aşamasında olan bir kişi, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra da pompalı tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamayarak hayatını kaybederken katil ise kısa sürede yakalandı.

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İSTANBUL Şişli'de eşiyle boşanma aşamasında olan Ersin S., aynı yerde çalıştığı kayınpederi Mahir Sertçelik'le telefonda tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpederinin çalıştığı Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen Ersin S., önce kayınpederini arabayla ezdi, ardından arabadan çıkardığı pompalı tüfekle yerde yatan kayınpederine ateş etti. Yaşanan olayın ardından aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Pompalıyla vurulan adam hastanede hayatını kaybetti
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahir Sertçelik'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan Mahir Sertçelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katil damat evinde yakalandı
Kayınpederini öldüren Ersin S., polis ekipleri tarafından Kağıthane'deki evinde yapılan baskında yakalandı. Katil damadın evinde arama yapan polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfeği evde buldu. Gözaltına alınan damat Ersin S., sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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