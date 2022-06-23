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İzmir'de define aramak için çukur kazan kişi kazdığı çukura düşerek öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de define aramak için çukur kazan kişi kazdığı çukura düşerek öldü

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde define için kaçak kazı yaptığı ileri sürülen bir kişi kazdığı 10 metrelik çukura düşerek hayatını kaybetti.

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İZMİR'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi Karabel mevkii kırsalında define aramak için kaçak kazı yaptığı öne sürülen Murat Yazar (48) kazdığı çukura düştü. Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çukurda çalışma başlatan ekipler güçlükle Yazar'ın düştüğü yere ulaştı. Yapılan kontrolde Murat Yazar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yazar'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede alanda define aramada kullanılan materyaller de ele geçirildi. Ekipler kazı yapılan alanın kapatılması için gerekli çalışmaları başlatıp bölgedeki ekip sayısını arttırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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