Nureddin Nebati: Memur maaşlarında yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz

Nureddin Nebati, memur maaşlarında yapılacak artışla ilgili, "Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz." açıklamasında bulundu.

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Türkiye'de 2022 yılı verilerine göre toplam 4 milyon 921 bin 46 memur bulunuyor.

Yaklaşık 5 milyon memurun beklediği temmuz ayında zamla ilgili hükümetten bir açıklama geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerine katıldı ve sorulara cevap verdi.

"Yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz"

Nebati, temmuz ayına ilişkin memur zamlarına yönelik olarak, "Yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz." dedi.

İHA'nın aktardığına göre Nebati'nin konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır.

Emeklilere de yüzde 40 artış

Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artış yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz."