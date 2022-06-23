İstanbul Şişli'de film gibi olay! Rehin alınan genç kadın servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı

İSTANBUL Şişli'de yabancı uyruklu bir genç kız, yabancı uyruklu 2 şahıs tarafından bir evde rehin alındı. Pencereye yaklaşan genç kızın el ve kol hareketiyle çağırdığı teknik servis elemanına, "Beni rehin aldılar, kurtarın" demesi üzerine olay yerine gelen polis operasyon düzenledi. Eve giren polis ekipleri genç kızı kurtararak iki şahsı da yakaladı.

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İSTANBUL Şişli Pehlivan Sokak üzerindeki bir binaya tamirata gelen teknik servis elemanı Arda Ahmet G., pencereye yaklaşan bir kadının kendisine el ve kol hareketleri yaparak yanına çağırdığını fark etti. Genç kadın yanına gelen Arda Ahmet G.'ye, "Beni rehin aldılar, kapıları kilitlediler" dedi. Bunun üzerine genç adam polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Özel harekat polisi operasyon düzenledi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri içeriden sesler geldiğini duyunca kapıyı açmalarını istedi ancak dönüş yapan olmadı. Kadının içeride rehin alındığını anlayan polis ekiplerinin bilgi vermesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 21 yaşındaki yabancı uyruklu genç kadın kurtarılırken Fas uyruklu E.A. ve Suriye uyruklu Yusuf T. (42) gözaltına alındı. Şahıslar emniyete götürülürken polis ekipleri ise evde bir süre inceleme yaptı.