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HDP'li Ahmet Türk'ten bomba itiraf: İçinde olduğumuz CHP'ye nasıl güveneceğiz!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde izinsiz bir yürüyüş sırasında DBP Milletvekili Saliha Aydeniz polis memuruna yumruk atmıştı. Herkes CHP'den güçlü bir tepki beklerken CHP'nin sözcüsü Faik Öztrak önce yarım ağız bir açıklama yapmış ardından da malum kesime şirin gözükmek adına tepkisini hafifletmişti. İşte yaşanan bu durumu youtube kanalındaki yayında ele alan Hadi Özışık, CHP'nin içinde bulunduğu durumu Ahmet Türk'ün son açıklamasını da hatırlatarak değerlendirdi.

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Geçtiğimiz haftalarda Kadıköy'de polisimize yumruk atan HDP'li vekil Saliha Aydeniz ile dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili dosya mecliste. Polisimize attığı o yumruğun bedelini ödeyecek. 

Ahmet Türk: Bunlarla nasıl yol yürüyeceğiz?
Yaşanan bu olay sonrası CHP'nin sözcüsü Faik Öztrak da 'işte bu kabul edilemez' gibi geçiştiren bir açıklama yapmıştı. CHP ikili söylemlerine devam ederken HDP'li Ahmet Türk'ten bomba gibi bir itiraf geldi. Ahmet Türk de çıktı; ''Beklenti içinde olduğumuz ana muhalefet partisi sözcüsü polisimize tokat atıldı diye ilk açıklamayı yaptı. Peki nasıl güveneceğiz?. Bunlarla nasıl yol yürüyeceğiz'' şeklinde konuştu.

Hadi Özışık bu tepkinin ardından Faik Öztrak'ın nasıl geri vites yaptığını da ekrana taşıyıp CHP'nin HDP'den tepki görmemek adına düştüğü ibretlik duruma dikkat çekti.

Pervin Buldan da paylaşımını kaldırmıştı
Daha önce Öcalan ve PKK ile ilgili açıklamalarıyla çokça tepki çeken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, PKK kurucusu Cemil Bayık ile birlikte çekildiği fotoğrafını "Bir Kandil fotosu da benden olsun:)" notuyla paylaşıp kaldırmasını da hatırlatan Özışık, iki parti arasındaki eylem benzerliğine vurgu yaptı.

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