BIST 2.538
DOLAR 17,37
EURO 18,32
ALTIN 1.020,37
HABER /  MEDYA

Cem Küçük'ten Şahan Gökbakar çıkışı: Gereği yapılmalı, sürekli yanına kar kalıyor

Cem Küçük'ten Şahan Gökbakar çıkışı: Gereği yapılmalı, sürekli yanına kar kalıyor

MARMARİS'teki orman yangına sosyal medya üzerinde ilk tepkii verenlerin başında gelen Şahar Gökbakar'la ilgili Türkiye yazarı Cem Küçük'ten ilginç bir çıkış geldi. "Önüne geleni söyleyenler hakkında hukuken gereken yapılmalı" diyen Cem Küçük, "Yoksa sürekli yanlarına kâr kalıyor..." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Türkiye yazarı Cem Küçük, Marmaris'te çıkan orman yangınına yapılan müdahaleye yönelik, "Kötü niyetliler bu ülkenin iyiliğini istemiyorlar. 'Yangını AK Parti çıkarttı. Villa yapacaklar', 'Müdahale edilemedi' türü saçmalıkları söyleyenler buradan oy hesabındalar. Her şeyde kötülük arayan, olayın aslını anlamadan önüne geleni söyleyenler hakkında hukuken mutlaka gereken yapılmalı" dedi. 

Bu sene de oturduğu yerden sallıyor!
Küçük, geçen yılki yangınlarda sahadan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen komedyen Şahan Gökbakar için de isim vermeden şunları yazdı:

- Maalesef bazıları hemen her konuda yangına körükle gidiyorlar. Geçen sene bir komedyen kendi evi yanacak diye yalan yanlış bilgilerle ortalığı ayağa kaldırdı. Bu sene de oturduğu yerden sallıyor!.."

- Sorarsan eğriye eğri doğruya doğru diyorlar. Daha doğru dedikleri bir şey duymadık. Ya da yapılan iyi şeyleri asla görmüyorlar. Güven İslamoğlu "20 uçak, 55 helikopter havada" diyor. Hâlâ utanmadan "Nerede bu uçaklar?" diye soruyor. Daha çok şey söylenebilir bunlara.

- Emniyet ve savcılık gerçek manada yanıltıcı ve kin uyandıracak, gerçekle alakası olmayanlara hukuken gerekeni yapmalı. Yoksa sürekli yanlarına kâr kalıyor...

ÖNCEKİ HABERLER
Gizlendiği yerden çıkıp dehşet saçtı! Başsavcılıktan açıklama geldi
Gizlendiği yerden çıkıp dehşet saçtı! Başsavcılıktan açıklama geldi
Ukrayna lideri Zelenskiy AB üyeliği için konuştu: 120 gün, 30 yıl bekledik!
Ukrayna lideri Zelenskiy AB üyeliği için konuştu: 120 gün, 30 yıl bekledik!
İstanbul'da suikast timine terasta baskın! İsrailli turistleri katletmeye hazırlanan İran casusları enselendi
İstanbul'da suikast timine terasta baskın! İsrailli turistleri katletmeye hazırlanan İran casusları enselendi
Yayın ihalesi iptal edildi! TFF yayıncı kuruluşu duyurdu
Yayın ihalesi iptal edildi! TFF yayıncı kuruluşu duyurdu
6. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçuluğa hapis cezası geliyor
6. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! Stokçuluğa hapis cezası geliyor
HDP'li Ahmet Türk'ten bomba itiraf: İçinde olduğumuz CHP'ye nasıl güveneceğiz!
HDP'li Ahmet Türk'ten bomba itiraf: İçinde olduğumuz CHP'ye nasıl güveneceğiz!
AB'den Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü
AB'den Ukrayna ve Moldova'ya aday ülke statüsü
İzmir'de define aramak için çukur kazan kişi kazdığı çukura düşerek öldü
İzmir'de define aramak için çukur kazan kişi kazdığı çukura düşerek öldü
Nureddin Nebati: Memur maaşlarında yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz
Nureddin Nebati: Memur maaşlarında yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz
İstanbul Şişli'de film gibi olay! Rehin alınan genç kadın servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı
İstanbul Şişli'de film gibi olay! Rehin alınan genç kadın servis elemanının ihbarıyla kurtarıldı