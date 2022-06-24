Cem Küçük'ten Şahan Gökbakar çıkışı: Gereği yapılmalı, sürekli yanına kar kalıyor

MARMARİS'teki orman yangına sosyal medya üzerinde ilk tepkii verenlerin başında gelen Şahar Gökbakar'la ilgili Türkiye yazarı Cem Küçük'ten ilginç bir çıkış geldi. "Önüne geleni söyleyenler hakkında hukuken gereken yapılmalı" diyen Cem Küçük, "Yoksa sürekli yanlarına kâr kalıyor..." ifadelerini kullandı.

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Türkiye yazarı Cem Küçük, Marmaris'te çıkan orman yangınına yapılan müdahaleye yönelik, "Kötü niyetliler bu ülkenin iyiliğini istemiyorlar. 'Yangını AK Parti çıkarttı. Villa yapacaklar', 'Müdahale edilemedi' türü saçmalıkları söyleyenler buradan oy hesabındalar. Her şeyde kötülük arayan, olayın aslını anlamadan önüne geleni söyleyenler hakkında hukuken mutlaka gereken yapılmalı" dedi.

Bu sene de oturduğu yerden sallıyor!

Küçük, geçen yılki yangınlarda sahadan yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen komedyen Şahan Gökbakar için de isim vermeden şunları yazdı:

- Maalesef bazıları hemen her konuda yangına körükle gidiyorlar. Geçen sene bir komedyen kendi evi yanacak diye yalan yanlış bilgilerle ortalığı ayağa kaldırdı. Bu sene de oturduğu yerden sallıyor!.."

- Sorarsan eğriye eğri doğruya doğru diyorlar. Daha doğru dedikleri bir şey duymadık. Ya da yapılan iyi şeyleri asla görmüyorlar. Güven İslamoğlu "20 uçak, 55 helikopter havada" diyor. Hâlâ utanmadan "Nerede bu uçaklar?" diye soruyor. Daha çok şey söylenebilir bunlara.

- Emniyet ve savcılık gerçek manada yanıltıcı ve kin uyandıracak, gerçekle alakası olmayanlara hukuken gerekeni yapmalı. Yoksa sürekli yanlarına kâr kalıyor...