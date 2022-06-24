Ukrayna lideri Zelenskiy AB üyeliği için konuştu: 120 gün, 30 yıl bekledik!

BRÜKSEL’deki, AB Liderler Zirvesi’nde, Ukrayna ve Moldova’ya, “Aday ülke” statüsü verilmesi kararıyla ilgili mesaj yayınlayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bu anı 30 yıl boyunca beklediklerini söyledi.

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri liderlerinin Brüksel'de gerçekleştirdiği zirvede bu yönde başvurusu bulunan Ukrayna ve Moldova'ya “Aday ülke” statüsü verilmesi Ukrayna tarafından sevinçle karşılandı. Karar sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de oturuma internet üzerinden bağlantı ile katıldı.

AB ülkesi liderlerine kararla ilgili duygularını anlatan Zelenskiy, “Devletimizin 30 yıllık bağımsızlığı için Ukrayna için en önemli kararlardan biri ancak bu karar sadece Ukrayna için geçerli değil. Bu, Avrupa’yı güçlendirmeye yönelik şu anda özgürlüğümüzü ve birliğimizi koruma yeteneğimizi sınayan Rus saldırıları bağlamında atılabilecek en büyük adımdır. Zirvedeki tüm Avrupa liderlerine teşekkür ederiz. Ellerinde silahlarıyla Ukrayna'yı savunan kahramanlarımıza, Avrupa'nın özgürlüğünü savunan herkese teşekkürler. Avrupa'nın yeni tarihini mümkün kıldığınız için teşekkür ederiz” dedi.

Bağımsızlığın 30. yılı

Zelenskiy bu kararın ardından sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlamaya devam etti. Twitter hesabından başka bir paylaşım yapan Zelenskiy, “Avrupa liderlerinin Ukrayna'ya aday ülke statüsü verme kararını takdir ediyorum. Charles Michel (Avrupa Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi Başkanı), Ursula von der Leyen (Avrupa Komisyonu Başkanı) ve Avrupa liderlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Geç saatlerde bir başka sosyal medya hesabı üzerinden kısa bir görüntülü mesaj daha paylaşan Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırılarını sürdürdüğü 120 günü ve Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yılını işaret ederek, “Bu, Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde benzersiz ve tarihi bir andır. Ukrayna’nın geleceği AB’de. Bu bir zaferdir. 120 gün, 30 yıl bekledik” şeklinde konuştu.