İstanbul'da suikast timine terasta baskın! İsrailli turistleri katletmeye hazırlanan İran casusları enselendi

İSRAİL'in kendi vatandaşlarına "İstanbul'u acilen terkedin" çağrısının ardından İran ajanlarının İsrailli turistlere yönelik saldırı girişimi istihbaratı etkili olmuştu. MİT ve İstanbul Emniyeti, geçmişte birçok misyonda görev yapmış bir İsrailli diplomatın eşi ile İsrailli turist gruplarına saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen 5 İranlıyı gözaltına aldı. Operasyon film sahnelerini aratmadı

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İstanbul - Tel Aviv hattında aksiyon filmlerini aratmayan operasyon 15 Haziran’da yapıldı. İddialara göre, İsrail gizli servisi MOSSAD, turist olarak İstanbul’a gelen bazı vatandaşlarının takip edildiği bilgisini MİT’le paylaştı. MİT de turist grubunu takibe aldı. İsrailli turistleri takip edenler sadece gizli servis çalışanları değildi. İranlı bir grup da peşlerindeydi ve turistlerin kaldığı Beyoğlu’ndaki otelde konaklıyorlardı. İsrail Gizli Servisi, 15 Haziran günü öğleden sonra turistleri otellerine dönmemeleri için uyardı. İsrailli turistler valizlerini bile almadan, MİT’in de desteğiyle İstanbul Havalimanı’na götürüldü ve ülkelerine gönderildi.

Hedef ünlü diplomatın eşi

Hürriyet'in haberine göre, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu’ndaki otel ile Beylikdüzü’ndeki günlük kiralık bir daireye operasyon yaparak İranlı 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 2 tabanca ve 2 susturucu ele geçirildi. İddialara göre, İranlıların hedefinde turist grubunun içinde yer alan İsrailli emekli bir diplomatın eşi vardı. İranlıların, Türkiye’ye öğrenci, turist ve işinsanı olduklarını söyleyerek geldikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan 5 kişi, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Gözaltı süresinin sona ermesinin ardından ek gözaltı süresi de alındı.

İran, öldürülen bilim adamlarının intikamı için...

İran’da son dönemde bazı bilim insanları ve Devrim Muhafızları’nın önemli bazı isimleri esrarengiz şekilde ölmüştü. Tahran’da öldürüldüğü iddia edilen Hassan Siad Khoda’nın ardından zehirlenen havacılık uzmanı Ayoob Entezari ile Natanz nükleer tesisinde çalışan Kamram Malapour hayatlarını kaybeden isimlerdi. Albay Ali Esmaelzadeh’ın da çatıdan düşerek öldüğü iddia edildi. İran’ın bu ölümlerden İsrail’i sorumlu tuttuğu öne sürülmüştü.

4. seviyede alarm verildi

Ellerinde ‘İranlı ajanların İstanbul’da saldırı düzenleyeceğine ilişkin somut deliller’ olduğunu belirten İsrailli yetkililer, vatandaşlarına İstanbul’dan en kısa sürede ayrılma tavsiyesinde bulunmuştu. İsrail’in bu tavsiyesi, vatandaşlarına yönelik tehditler için en yüksek alarm durumu olan dördüncü seviyeye geçtiğini gösteriyordu. Bu çağrının ardından Türkiye’de bulunan binlerce İsrailli turist ülkelerine döndü.

İsrailli turistler acil ülkelerine gönderildi

İranlıların, İsrailli bir grubu hedef aldığı ortaya çıkınca Türkiye’de ve İsrail’de alarma geçildi. Turistler İstanbul’u gezerken uyarı üzerine MİT’in desteğiyle acilen İstanbul Havalimanı’na götürülerek ülkelerine gönderildi.