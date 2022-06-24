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10 milyon dolarlık Twitch vurgununda yeni detaylara ulaşıldı!

10 milyon dolarlık Twitch vurgununda yeni detaylara ulaşıldı!

Twitch operasyonunun 2. dalgasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Zanlıların gizli bir grup kurduğu ve burada çalıntı kredi kart bilgilerini paylaşıp, sahte sitelerin nasıl oluşturulduğu hakkında eğitimler verdikleri ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz aylarda yapılan Twitch Operasyonu'nun ikinci dalgasına dair yeni bilgilere ulaşıldı. 

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, 18 kişinin gözaltına alındığı operasyonda aklanan paranın 1 milyon dolar olduğu iddia ediliyor. Bu 18 kişiden 5’inin bilgisayar korsanı, 5 kişinin de twitch yayıncısı olduğu öğrenildi.

Bu iki grup arasındaki ilişkiyi kurup komisyon alan kişi sayısı ise 4. Kalan 4 kişi ise bu yasadışı faaliyetlerin içinde olan kişiler. 

Siteleri taklit ettiler
Güvenlik birimlerinin tespitleri ise dikkat çekici. Buna göre bilgisayar korsanlarının taklit ettikleri siteler arasında ünlü bir marketler zincirinin sanal gsm operatörü ve bazı sigorta şirketleri yer alıyor. 

Dolandırcılar sahte siteleri yayına sokarken dikkat çekmemek için farklı tatikler geliştirmiş. 

Zanlıların kurdukları taklit siteler en fazla yarım saat süreyle Google aramalarında üst sıralarda görünüyor. İşte bu kısa süre içerisinde sim kartlarına kontör yüklemek için siteyi tıklayanlar parasını kaptırıyor. Şüpheliler tatmin edici bir meblağ elde ettiklerini anladıkları anda siteyi tamamen kapatıp, izlerini kaybettiriyor.

Yayıncılara sözde bağışlar yapılıyor
Haksız bir şekilde elde edilen bu paralar sisteme sokulmak yani aklanmak isteniyor.

Bunun için de Twitch isimli sosyal medya platformunda bit satın alınarak, yayıncılara sözde bağışlar yapılıyor.

Üstelik bu siteler üzerinden elde edilen paralar yalnızca Twitch platformunda değil, başka mecralarda da aklanabiliyor. Olayın mağdurlarından biri, "Kredi veya banka kartı bilgilerini sisteme girdiğinde kendisine internetten güvenli banka ödemesi için bir tane onay kodu geliyor. Bu onay kodunu, tutara dikkat etmeden girdiği için hesabından ilk fırsatta bin 500 tl çekiliyor. Daha sonra bir kere daha siteye girdiğinde, kendisine siteden uyarı geliyor. Şöyle diyor. Yanlış kodlama girdiniz, tekrardan siteye kod girer misiniz diye bir kere daha kod gönderiyorlar. Aynı sefer de bin 150 tl daha para çekiyorlar" dedi.

Gizli grup kurdular
Şüphelilerin yasadışı faaliyetlerinin kanıtı ise Discord'da kurdukları grupta gizli. Üyeler yalnızca güvenilir referans aracılığıyla, grup yöneticisi tarafından dahil edilebiliyor. Bilgisayar korsanları başardıkları illegal işleri grupta rahatlıkla paylaşabiliyor.  

Twitch üzerinden dönen kara para miktarının 10 milyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

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