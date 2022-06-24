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Yunanistan boyunun ölçüsünü aldı Türkiye ziyareti sonrası gidecekti ama...

Yunanistan boyunun ölçüsünü aldı Türkiye ziyareti sonrası gidecekti ama...

Suudi Veliaht Prens Selman'ın Türkiye ile birlikte Güney Kıbrıs ve Yunanistan ziyareti de yapılacağı iddia edilmişti ancak Yunanistan'ı pas geçti.

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Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir, Yunanistan ve Güney Kıbrıs ziyaretlerini ertelemesi üzere "Yunanistan boyunun ölçüsünü aldı" diye yazdı.

İşte o yazı:
24 Mayıs’ta yabancı ajanslar, tüm dünyaya Suudi Veliaht Prens Selman’ın bir bölge turuna çıkacağını duyurdu. Habere göre, Selman Ürdün, Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı ziyaret ettikten sonra Türkiye’ye gelecekti. Fakat gezi haberdeki gibi olmadı.

Prens Selman, Ankara ile Atina arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde Yunanistan ve Güney Kıbrıs gezilerini erteleyerek, Türkiye’ye gelmeyi tercih etti.

Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı ittifak arayışı çerçevesinde Mart 2021’de 6 adet Suudi Arabistan F-15’i, Girit’teki Souda Askeri Üssü’ne inmiş ve ortak tatbikat yapmışlardı.

O zaman çok sevinen Yunanistan şimdi Türkiye gibi bir güçle el sıkışmak için Atina ve Güney Lefkoşa’nın pas geçilebildiğini gördü.

Sorunları, bizimle, sadece bizimle, konuşarak çözme seçeneği masada duruyor da densiz Dendias’ın Yunanistan’a başbakan olma çabası bir Ege dolusu inciri berbat ediyor.

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