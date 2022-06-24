İsmailağa cemaati şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor! Fatih Camii şimdiden doldu
İSTANBULda böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ustaosmanoğlu'un cenaze namazı bugün Cuma namazına müteakip Fatih Camisi'Nde kılınacak. Fatih Camisi ve çevresi sabahın ilk ışıklarında doldu. Cemaate sürekli uyarı yapılıyor...Abone ol
İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti. Ustaosmanoğlu’nun cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeninden bugünkü cenaze töreni için cemaate provokasyon uyarısı geldi.
Mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedilecek
İsmailağa Camii'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Fatih Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek. Ustaoğlu, Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'nda mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedilecek.
Provokasyonlardan uzak durun
Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Ali Rıza Ustaosmanoğlu'ndan cemaat mensuplarına uyarı geldi. Cenaze namazının kalabalık olmasının beklendiğine dikkati çeken Ustaosmanoğlu, herkesin üzüntülü, sıkıntılı olduğunu ve cenazeye katılacakların taşkınlıklardan, provokasyonlardan uzak durması gerektiğini dile getirdi.
Cübbeli Ahmet Hoca'dan cenazeye katılacaklara uyarı
Cübbeli Ahmet Hoca ise sosyal medya hesabından cenaze törenine katılacak cemaat mensuplarına 5 uyarının yer aldığı bir metin paylaştı.