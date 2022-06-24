Mahmut Efendi'nin cenazesi inanılmaz! İsmailağa cemaati kadınları istemedi cenazede varisi açıklandı
İSTANBUL Fatih Camii eşi benzeri az görülen bir cenazesi törenine sahne oluyor. İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi için müritleri geceden Fatih Camii'ni doldurdu. Cami içinde ve avlusunda yatanlar oldu. İsmailağa tarikatına mensup olup farklı kentte yaşayanlar da uçaklarla İstanbul'a taşındı. Mahmut Efendi'nin Fatih Camii'ndeki cenazesine kadınların gelmemesi ilan istendi. Şeyhlerini uğurlamak isteyen kadınlar bu çağrıya uydu. İsmailağa cematinin yeni lideri açıklandı
İSTANBULda böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Mahmut Efendi'nin cenaze namazı Cuma namazına müteakip Fatih Camisi'nde kılınacak. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun müridleri şeyhlerini uğurlamak için geceden Fatih Camisi ve çevresini doldurdu. Camiinin içinde yatanlar olduğu gibi Fatih Camii'nin dışı da sabahın ilk saatlerinden itibaren tamamen doldu. Kadınlar ise İsmailağa Cemaati'nin uyarısına uyarak camiye gitmedi. Fatih Camii bugün eşine az rastlanan bir cenaze törenine sahne oluyor. İşte cenazeden son bilgiler:
İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti. Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesi bugün Cuma namazına müteakip Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. İsmailağa Camii'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'nda defnedilecek. Mahmut Ustaosmanoğlu, mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına gömülecek.
Uçaklar İstanbul'a cemaat üyelerine taşıdı : İsmailağa cemati üyeleri Mahmut Efendi'nin ölüm haberini alır almaz Türkiye'nin dört bir yanından yollara düştüler. Uçaklar İstanbul'a cemaat mensuplarını taşıdı. İsmailağa cemaati İstanbul dışından gelenler için gece boyu İsmailağa Camisini açık tuttu.
Fatih Camii'nde yattılar : Mahmut Efendi'nin müritleri cenazede yer kapmak için geceden Fatih Camii'ni doldurdular. Bir çok kişi caminin içinde sabahladı.