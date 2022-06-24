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Fenerbahçe Brezilyalı stoper için harekete geçti Brezilya'ya çıkarma yapılacak

Fenerbahçe Brezilyalı stoper için harekete geçti Brezilya'ya çıkarma yapılacak

Fenerbahçe, transferdeki 1 numaralı hedefi için son bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Yönetim, stoper satışından elde edilecek gelirin tamamını Gabigol için harcamaya hazır. Sarı- Lacivertliler’i Flmanego ile kıran kırana bir pazarlık bekliyor.

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Lincoln ve Bruma’yı kadrosuna katan, Abdülkerim Bardakçı transferini bitirmeye hazırlanan Fenerbahçe ’de yönetim şimdi asıl bombayı patlatmak için kolları sıvadı: Gabriel Barbosa, daha çok bilinen adıyla Gabigol... 

Jorge Jesus, eski öğrencisini kadroda görmeyi çok istiyor. Brezilyalı süperstar da Avrupa futboluna Jesus’la dönmeyi arzuluyor. İkili, tecrübeli teknik adamın geçen ayki Brezilya tatilinde bir araya gelip bir görüşme gerçekleştirmişti.

Fanatik gazetesinin haberine göre Gabigol’un yeşil ışık yakması sonrası yönetim de menajeriyle Londra’da masaya oturdu. Oyuncu tarafından bir sorun yok. Ancak Flamengo’yu, takımın en önemli yıldızını sezon başlamışken vermeye ikna etmek hiç kolay değil.

Sarı-Lacivertliler zoru başarmak için Brezilya’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Başkan Ali Koç’un aynı Jorge Jesus sürecinde olduğu gibi Gabigol transferinde de görüşmeleri bizzat yapması muhtemel.

Fenerbahçe’nin planı, Kim ya da Szalai’nin satışından elde edilecek gelirin tamamını Brezilyalı golcü için kullanıp bu işi bitirmek. TFF’nin Sarı-Lacivertliler için açıkladığı harcama limitinin yüzde 40’lık sapmayla birlikte 1 milyar 378 milyon TL olması da yönetime bu transferde biraz daha fazla hareket alanı sağladı.

Fenerbahçe’nin Flamengo’ya yapacağı teklifin 15 milyon Euro’yu geçebileceği öne sürüldü. Teklif paketinde, Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalınması halinde ödenecek bonuslar ile sonraki satıştan pay gibi maddeler de olması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, bu son girişimden de sonuç çıkmazsa bir an önce listedeki diğer adaylar için girişimleri hızlandıracak. Yeni golcünün, 20 Temmuz’daki Dinamo Kiev maçında sahada olması sağlanacak.

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