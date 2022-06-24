Boris Johson'a darbe iki bölgede yapılan ara seçimleri kaybetti

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti dün iki bölgede yapılan ara seçimleri kaybetti. Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson, Tiverton and Honiton ve Wakefield bölgelerindeki ağır seçim yenilgileriyle darbe aldı.Abone ol
Tiverton and Honiton'da yapılan ara seçimi oyların yüzde 52,9'unu alan Liberal Demokrat Parti, Wakefield'daki ara seçimi ise oyların yüzde 47,9'unu alan ana muhalefetteki İşçi Partisi kazandı.
Muhafazakar Parti; Tiverton and Honiton'da Tiverton and Honiton'da yüzde 21, Wakefield'da ise yüzde 17,2 oranında oy kaybetti.
1997'den bu yana ilk kez Tiverton and Honiton milletvekili, Muhafazakar Parti'den olmayacak.
Wakefield'da ise İşçi Partisi, 2019'da, 87 yıl sonra kaybettiği bölgede, yeniden milletvekili çıkarmış oldu.
Son ara seçimlerle Avam Kamarası'nda milletvekili sayısını İşçi Partisi 200'e, Liberal Demokrat Parti ise 14'e çıkardı.
İki ara seçim de, Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinin istifaları nedeniyle yapılmıştı.