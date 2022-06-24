Orhan Pamuk'tan ‘Türkiye’ kararına destek

Türkiye’nin uluslararası alanda adının ‘Turkey’ yerine ‘Türkiye’ olarak anılması kararına en büyük destek Nobel ödüllü edebiyatçımız Orhan Pamuk’tan geldi. Pamuk, Financial Times’a verdiği demeçte devletin isim değişikliğini onayladığını belirterek “Bu karardan sonra İngilizce konuşan kişiler Türkiye dediğinde yalnızca Noel’de yenen bir kuşu düşünmeyecekler. Bunun için mutluyum” dedi.

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Türkiye’nin dünyada en çok tanınan ödüllü yazarının dil konusunda alınan böyle bir kararı desteklemesi şüphesiz çok önemli. Dünya kamuoyundaki etkisinin resmi kurumların bildirimlerinden daha fazla olacağına şüphe yok.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran tarihli kabine toplantısı sonrasında uluslararası alanda ülkemiz için ‘Turkey’ olarak anılan ifadenin değil, artık direkt olarak ‘Türkiye’ isminin kullanılacağını belirtmiş ve “Artık bütün yazışmalarımızda, devletin bütün kurumları hep birlikte ‘Turkey’ diye bir ifade kullanmayacaklar, tamamıyla Türkiye adını kullanacaklardır” açıklamasını yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası alanda ‘Turkey’ şeklinde anılan ülkemizin ismini, Ankara’nın talebi üzerine ‘Türkiye’ olarak değiştirmiş, Dünya Ticaret Örgütü ve BM Güvenlik Konseyi’nde ‘Turkey’ yerine ilk kez ‘Türkiye’ ifadesi kullanılmıştı. (Hürriyet)