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İstanbul depremi için yer bilimci Naci Görür uyardı: Artık uzatmalar! Cehennemin içi demişti

İstanbul depremi için yer bilimci Naci Görür uyardı: Artık uzatmalar! Cehennemin içi demişti

İSTANBUL depremiyle ilgili uzmanlar uzun yıllardır uyarılarını sürdürüyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 'Cehennemin içi' dediği bölge için uyarılarını sürdürerek "Artık uzatmaları oynuyoruz" dedi.

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Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, uzun süredir beklenen İstanbul depremini bir kez daha hatırlatarak hazırlıkların yeterli olmadığını söyledi. Görür, ''Artık uzatmaları oynuyoruz'' dedi.

Olası İstanbul depreminin etkilerini anlatan "Derin Uğultu" belgeselinin galasına katılan Bilim Akademisi üyesi Naci Görür önemli uyarılarda bulunarak, İstanbul depremi için artık uzatmalara geçildiğini söyledi.

'Derin Uğultu' deprem belgeselinin galası Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür de katılarak İstanbul için uyarılarda bulundu. 

Geçtiğimiz ay da bir uyarıda bulunan Naci Görür, Avrupa yakasında Silivri'ye kadar olan tüm bölgeyi 'Cehennemin içi' olarak tanımlamıştı. 

Görür, bu bölgenin çürük malzemeden oluşan jeolojik yapısı dikkat çekmiş, ''Karada aktif faylar yok ancak, denizdeki hareket buradaki fayları da etkileyebilir. 7.2 büyüklüğündeki bir deprem, Küçükçekmece'den Büyükçekmece'ye kadar olan bölgede heyelanları harekete geçirebilir'' diye konuşmuştu. 

5.8'lik İstanbul Depremi
İstanbul, 26 Eylül 2019'da yerel saatle 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir depremle sallanmıştı. Depremde bir kişi kalp krizi sebebiyle ölmüş, 43 kişi de yaralanmıştı.

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