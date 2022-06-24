700 bin kamu işçisinin beklediği haber! Ve tarih belli oldu... En az 2 bin 168 TL yatırılacak
Binlerce kamu işçisinin merakla beklediği ilave tediye tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
700 bin kamu işçisinin merakla beklediği haber geldi. Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi yayımlandı.
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İşte ödeme tarihleri ve merak edilen detaylar..
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İlave tediyeler ne zaman yatacak sorusu 24 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete ile yanıt buldu.
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Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere Ilave Tediye yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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