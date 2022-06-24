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Suudi Arabistan Türkiye'ye ambargoyu kaldırıyor SWAP anlaşması geliyor

Suudi Arabistan Türkiye'ye ambargoyu kaldırıyor SWAP anlaşması geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Selman görüşmesinin ardından Suudi Arabistan'ın ambargoyu kaldırması ve swap anlaşmasının gelmesi bekleniyor.

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İkili zirvede Türkiye'ye uygulanan ihracat ambargosunun kaldırılması ve yatırımların artırılması konusunda mutabık kalındı. İki ülke arasında swap anlaşması da gündemde.

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selmanile önceki gün Beştepe'de yaptığı görüşmenin detaylarına ulaşıldı.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Selman ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri, bu ülkenin Türkiye’ye uyguladığı örtülü ihracat ambargosu oldu. Ambargonun yakın bir zamanda kaldırılacağı öğrenildi.

Tam normalleşme süreci
Ziyaretin amacının ‘tam normalleşme’ sürecinin başlatılması olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı kaynakları “Son yıllardaki krizin aşılması yolunda önemli adımlar atıldı. Tam normalleşme sürecine giriş yapıldı diyebiliriz. Bundan sonra amaç son yıllarda yaşanan krizden önceki döneme geçiş sağlamak. Bunun için temaslar sıklaşacak. Ziyaretlerimiz artacak” değerlendirmesini yaptı.

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