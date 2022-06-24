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Beşiktaş’taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme! Araç sahibi bakın ne yaptı!

Beşiktaş’taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme! Araç sahibi bakın ne yaptı!

BEŞİKTAŞ’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye girip, kendilerini uyaran insanlara da hakaret eden çiftin, ilişkiye girdikleri aracın kaportasında göçük oluştu. Araç sahibinin ihbarı üzerine maddi hasar kaybının tespiti için söz konusu araç ekspertize gönderildi.

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İstanbul'da 11 Haziran günü saatler 04:54'ü gösterdiği sırada Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi No:48 inşaat alanı önünde hayasızca harekette bulunan ve ulu orta ilişkiye giren bir çift görüldü.

Çift, kendilerini uyaran insanlara aldırış etmezken birde hakarette bulundu. Kendilerine "Ne yapıyorsunuz? Eviniz yok mu sizin!" diye bağıran kişiye "Sana ne lan!" diye cevap veren çiftin görüntüleri büyük tepki çekti.

Olayın görüntülerinin sosyal medyaya düşmesi ardından İstanbul polisi harekete geçti. Olay ile ilgili otel işletmecisi olduğu tespit edilen Ahmet Ertan K. ve oyuncu olduğu saptanan Zeynep S. gözaltına alındı.

"Aracımda göçük var"
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre olayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin cinsel ilişkiye girdiği arabanın sahibi sabah saatlerinde aracında göçük olduğunu fark etti. 34 L.. 1. Plakalı aracın sahibi M.Y., ikilinin aracına zarar verdiğini belirterek karakola koştu.

M.Y.'nin müracaatı sonrası araçtaki maddi hasar kaybının tespiti için araç ekspertize gönderildi.

"Alkolün etkisiyle kendimizi kaybettik"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesine başvurulan Ahmet Ertan K., '10 gün önce sosyal medyada tanıştık. Olay günü buluştuk. Cihangir'de üç farklı mekana gittik. Mekanlarda alkol içtik. Gece bir sıralarında mekandan çıktıktan sonra olay yerine geldik. Taksi çağırdık beklemeye başladık. Taksiyi beklerken birbirimize yakınlaştık. Alkolün etkisiyle kendimizi kaybettik' dedi.

"Bir çocuğum var çok pişmanım"
Oyuncu Zeynep S., otel işletmecisinin ifadesini doğrulayarak ,' Bir çocuğum var. Yaşananlar nedeniyle mahvoldum. Çok utanıyorum. Alkolün etkisiyle yaptık. Kendimizde değildik. Çok utanıyorum' dedi. Savcılık ifadeleri ardından iki şüpheliyi ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. İkili, ev hapsine çarptırıldı.

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