Sevilay Yılman o belgesele ateş püskürdü: Bu habercilik değil fuhuşa teşvik

Sevilay Yılman +90 kanalında belgesel adı altında kadınların fuhuştan çok para kazanmasından övgüyle söz edildiği videoya ateş püskürdü.

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Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Deutsche Welle'nin Türkiye temsilciliğine bağlı +90 kanalında yayınlanan 'belgesel'de kadınların bedenini satarak, hızla kolay para kazanabilecekleri propagandası yapıldığını savunarak, "Yapılan bu alçak propagandanın reklamına alet olmamak için elbette ki sizlerle paylaşmayacağım o görüntüyü ama şu kadarını söyleyeyim…

Bunca yıllık gazeteciyim. Aykırı çok haber okumuşumdur… Hatta dahası altına imzamı attıklarım bile vardır. Ancak ben böyle bir rezillik, böyle bir ahlaksızlık gerçekten daha önce hiç görmedim" diye yazdı.

Belgeselin 'habercilik' olmadığını kaydeden Yılman, "Bu içerikle çok açık ve net bir biçimde, “fuhuşa teşvik” amacına hizmet eden bir propaganda yapılmıştır ama şunu bilmeliler ki;

Bu ülkede böyle bir propaganda tüm toplumun nezdinde hem büyük ahlaksızlıktır hem de anayasal olarak suçtur!" ifadelerini kullandı.