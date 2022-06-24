Bakanlıktan çocuk kitabı Çıtır Çıtır Felsefe serisi için flaş karar! Cinsel istismarı anlattığı için tepki çekmişti

Günışığı Yayınları'ndan çıkan Çıtır Çıtır Felsefe serisi içeriğinde yer alan cinser istismar anlatımları nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muzır neşriyat ilan edildi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunca, Çıtır Çıtır Felsefe serisinde yer alan 7 kitabın 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu kararlaştırılarak, 3266 sayılı Kanun hükümleri uygulandı.

Konuya ilişkin karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kurul kararında, Brigitte Labbe ve Michel Puech tarafından yazılan, Jacques Azam tarafından resimlenen, Azade Aslan tarafından Türkçeye çevrilen ve Günışığı Kitaplığı tarafından basımı yapılan Çıtır Çıtır Felsefe serisinde yer alan tüm kitapların resen incelendiği belirtildi.

Kararda, inceleme sonucunda seride yer alan ‘’Oğlanlar ve Kızlar’’, ‘’Aşk ve Dostluk’’, ‘’İyi ve Kötü’’, ‘’Küçükler ve Büyükler’’, ‘’Beden ve Akıl’’, ‘’Diktatörlük ve Demokrasi’’, ‘’Cesaret ve Korku’’ isimli kitapların içerisinde yer alan bazı ifade, görsel ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4. maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verildiği kaydedildi.

Söz konusu maddede, muzır ilan edilen yayınların “Reklam ve propagandasının yapılamayacağı, açıkta teşhir edilemeyeceği, okul ve benzeri yerlere sokulamayacağı ve 18 yaşından küçüklere satılamayacağı” hükmü yer alıyor.

Günışığı Yayınları yapılan eleştirilerle ilgili açıklama yapmıştı

Açıklamada, pedagog İnci Vural’ın konuya ilişkin ““Pedagojik açıdan, soyut düşünme dönemini henüz tamamlamamış bir çocuğa ‘burnunu karıştırma’ demek gibi ‘cinsel organına da dokundurma’ kuralının, en basit ve en anlaşılır şekliyle yazılması gerekir” görüşüne de yer verildi ve kitapların yazarı Brigitte Labbé’nin çocukların eğitimine ve gelişimine sunduğu katkıdan ötürü 2019 yılında, Fransa Eğitim Bakanlığı tarafından ülkenin en yüksek devlet nişanı olan Legion d’Honneur ile ödüllendirildiği hatırlatıldı.

Kitaba sosyal medyada gösterilen tepkilerde bir çocuğun, okul çıkışı kendisini “annenin arkadaşıyım” diyerek tanıtan bir yetişkinin arabasına bindiği ve arabada tacize uğradığı kısım paylaşılırken sonraki sayfalarda bu konuya dair eğitici ve önleyici mesajlar da içeriyor.