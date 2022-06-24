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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter'dan yeni özellik! Android ve iOS'larda hizmete girdi

Twitter'dan yeni özellik! Android ve iOS'larda hizmete girdi

Sosyal medya devi, Twitter Support adlı hesabından yaptığı paylaşımla videolar için alt yazı desteğinin Android ve iOS kullanıcıları için hizmete girdiğini duyurdu.

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Geçen Nisan ayında Twitter, platformda yayınlanan her videoya metin altyazıları sağlamak için bir 'CC' düğmesini test etmeye başladığını doğruladı.

Şirket, Twitter'ın bu yararlı özelliğin artık herkes için mevcut olduğunu resmen açıklamasıyla plan gerçeğe dönüştü.

Hem IOS hem de Android kullanıcıları, yeni uygulamadan faydalanabilecek.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre buton, direkt Twitter videolarına entegre edilerek alt yazının açılıp kapanmasını sağlayacak.

Yeni fonksiyon, özellikle görüntü ve ses kalitesi düşük Twitter videoları için oldukça yardımcı olacak.

Çünkü Twitter videolarının kalitesi, kullanıcılara hala yeterli gelmiyor.

Twitter sözcüsü Shaokyi Amdo, The Verge'e "CC düğmesinin" otomatik altyazı sistemi ile ilgili olmadığını belirten bir e-posta gönderdi.

Bunun yerine, yalnızca altyazıları önceden ayarlanmış videolarda görünecektir. Bu, altyazı ekleyip eklememelerinin yine de videoyu yükleyen kişiye bağlı olacağı anlamına geliyor.

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