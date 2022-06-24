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Paralarınız akşam hesaplarda olacak dedi büyük vurguna imza attı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Paralarınız akşam hesaplarda olacak dedi büyük vurguna imza attı

Diyarbakır’da bir kuyumcu iddialara göre, çok sayıda kişiyi mağdur ederek kayıplara karıştı.

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Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Emek Caddesi üzerinde yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcu, iddialara göre çok sayıda kişiyi mağdur ederek kayıplara karıştı.

Kuyumcu önüne gelip mağdur olduklarını ileri süren vatandaşların beyanına göre, iş yerinin dün akşam saatlerine kadar açık olduğu belirtildi. İş yeri önüne gelen mağdurlardan bazılarının 60 bin, 350 bin, 1,5 milyon lira; kimisinin de ziynet eşya alıp yatırım amaçlı bıraktığı ileri sürüldü.

Bazı mağdurların dün, gün içinde para bıraktığı, bazı mağdurlara da bozdurdukları ziynet eşyalarının parasının akşam hesaplarında olacağının söylendiği öne sürüldü. Mağdurlar, paralarının akşam hesaplarına geçmemesi üzerine kuyumcuyu aradıklarında ulaşamadıklarını ve iş yeri önüne geldiklerini söyledi.

Sabah saatlerinde kuyumcu önüne gelen vatandaşlar, iş yeri sahibine ulaşamadı ve dükkanın kapalı olduğunu gördü. Mağdurlardan bazılarının dün akşam polise başvurduğu, bazılarının ise durumun anlaşılması üzerine iş yerinin önüne geldikten sonra karakola gittiği öğrenildi.

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