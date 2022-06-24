Zelenskiy gibi konuşup ünlü yazarı kandırdılar! 'Tatsız şaka'

Rus komedyen ikilisi Vovan ve Lexus, yeni şakalarında Ukrayna’ya yardım çalışmalarında bulunan Harry Potter yazarı J.K. Rowling’i hedef aldı. Rowling, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile Zoom görüşmesi yaptığını düşünürken, komedyenler Harry Potter referanslı ifadelerle yazarı kandırdı. Rowling'in temsilcileri, 12 dakikalık YouTube videosunun çoğunun kesilerek düzenlendiğini söyledi ve şakayı 'tatsız' olarak nitelendirdi

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Indiewire’da yer alan habere göre, daha önce şarkıcı Elton John, Prens Harry, şarkıcı Billie Eilish ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris gibi isimleri kandırmakla ünlenen Rus ikili Vovan ve Lexus’un yeni hedefi Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling oldu.

Rowling’in temsilcisi, kendilerine Ukrayna’daki yardım çalışmalarını konuşmak, çocuklara ve ailelere destek olma planlarını gündeme getirmek amacıyla Zelenskiy’nin ofisi adına ulaşıldığını söyledi.

Harry Potter'ın yara izi

Komedyenlerin yayınladığı 12 dakikalık videoda, Zelenskiy taklidi yapan ikili, Rowling’e Harry Potter’ın alnındaki meşhur yıldırım şeklindeki yara izinin Rusya’nın Ukrayna işgalindeki sembolü olan “Z”yi andırdığını söyledi. Komedyenler, Rowling’e Harry Potter karakterinin yara izini Ukrayna zıpkını şekline çevirmesini önerince yazar, “Buna bir bakarım” diyerek sosyal medyada benzer bir paylaşım yapabileceğini önerdi.

Zelenskiy taklidi yaptılar

Zelenskiy taklidi yapan Vovan ve Lexus, Rowling’e Ukrayna füzelerinin üzerine Harry Potter serisindeki ölüm büyüsü “Avada Kadavra”yı yazdıklarını söyledi. Ukrayna askerlerine savaş alanında Harry Potter okuttuklarını söyleyen ikili “Ancak 'melezlerle' ilgili olan bölümleri atlıyoruz. Onlar milliyetçi, öyle insanları sevmezler” diye devam etti.

'Çocuklarla ilgileneceğiz'

Rowling’in kurduğu Lumos isimli yardım kuruluşu, Ukrayna’nın çeşitli bölgelerinde özellikle çocuklara olmak üzere yardımlarda bulunuyor. Komedyenler, Rowling’den yardımı “silah fonuna” çevirmesini istedi. Rowling ise, “Biz çocuklarla ilgileneceğiz ancak Ukrayna’nın ihtiyacı olan tüm silahlara sahip olmasını isterim” yanıtını verdi.

'Tatsız'

Rowling'in temsilciler, 12 dakikalık YouTube videosunun çoğunun kesilerek düzenlendiğini söyledi ve şakayı "tatsız" olarak nitelendirdi.

Vovan ve Lexus ikilisi, Rusya dış politikasını eleştiren isimleri hedef aldıkları için devlet aktörü oldukları düşünülüyor.