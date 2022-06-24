Ekrem İmamoğlu konuşmasına o sözlerle başladı: Cümlelerin sahibi ben değilim Erdoğan Altılı masaya mesaj

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi “Hizmette 3. Yıl” Sunumu'nda konuştu. İmamoğlu konuşmasına 1995 yılındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o dönemki hükümüte yaptığı eleştiri sözleriyle başladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) tekrarlanan seçimlerinin üçüncü yıl dönümünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul'a hizmette 3 Yıl" konuşması yaptı.

-Ne yazık ki Türkiye çok ağır bir ekonomik krizden geçiyor. Bu toplantıya girmeden önce satın aldığımız ürünlerin bu toplantıdan çıkarken değiştiğini görebiliyoruz.

-Size bir şey söyleyeyim, "Açıkça görüldüğü gibi merkezi hükümet bize karşı adeta politik terör uygulamıştır. Ve başarısız olmamızı sağlamak için ellerimizi kollarımızı bağlama yöntemine gitmiştir. Politik mülahazalarla İstanbul'un geleceğini karartacak adımlardan vazgeçin." Bu cümleler bugüne nasıl da uyuyor değil mi? Kıymetli katılımcılar bu cümleler bugüne nasıl da cuk oturuyor değil mi? Sanki ben demişim gibi. Bu cümlelerin sahibi ben değilim. 1995 yılının Mayıs ayında bu cümleleri kuran bugünün Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan. Yaşattığının misli misli daha azını yaşadı. Ama 27 yıl önce bu cümleleri kurdu. Ben ne desem az gelir.

-Ne yapsanız yapın bizim daha iyi hizmet sunmamızı, kangren haline getirdiğiniz İstanbul'un sorunlarına çözüm getirmemizi engelleyebiliyor musunuz? Asla.

Altılı masaya mesaj Çok yakında Millet İttifakı'nın ve 6'lı masanın genel seçim zaferiyle bütün Türkiye tam da bu anlayışla yönetilecek. Tam da o zaman bizlerde İstanbul'da çok daha büyük başarılara adım atacağız.

-Biz, kamu yatırımlarını bir avuç insanın zenginleşme aracı olarak görmüyoruz. 3 yıldır tüm harcamalarımızı şeffaf, katılımcı ve yalnızca kamu yararı gözeterek yapıyoruz. Hizmet kalitemizi ve çeşitliliğimizi sürekli geliştiriyor ve bu kriz koşullarında bile yatırımlarımızı istikrarlı bir şekilde artırıyoruz.