Marmaris'te orman yangını 4. gününde! Bakan sözü 'rüzgara' bıraktı! Öğlene kadar söndürülemezse...
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını sürüyor. Öte yandan yangını başlatan şahıs yakalandı ve suçunu itiraf etti ve tutuklandı. Meteoroloji kötü haberi verdi, hava Marmaris'te yangınla mücadeleyi çok zorlaştıracak. Bgün öğle saatlerine kadar orman yangını kontrol altına alınamazsa durum çok daha kötü olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den son dakika açıklama geldi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde farklı noktalarda devam eden orman yangınıyla mücadelede 3. güne girilirken, alevler rüzgarın etkisiyle Marmaris güzergahına doğru ilerlemeye başladı. Yangının duman ve külleri Marmaris ilçe merkezine ulaştı. Meteorolojik verilere göre bugün öğleden sonra rüzgarın etkisi 3 günün en yüksek seviyesine çıkması bekleniyor. Datça-Marmaris karayolu da trafiğe kapatıldı. Ormanı yakan kişi yakalandı ve suçunu itiraf etti. Marmaris’te yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. İşte ayrıntılar.
Son sözü söylemek için rüzgarı takip etmemiz gerek
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangınla ilgili son bilgileri paylaştı. Kirişçi, Marmaris'teki yangına ilişkin yaptığı son açıklamada, "Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama son sözü söylemek için rüzgarı takip etmek gerek" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuşmasında bir bölge kaldığını ve havadan etrafının çevrildiğini söyledi.
Meteoroloji kötü haberi verdi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Güney Ege'de rüzgarın batı ve kuzeyden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Marmaris'te bugün en düşük hava sıcaklığı 24 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 34 derece olacak. Nem oranı ise en düşük yüzde 31, en yüksek yüzde 73 olarak tahmin ediliyor. Bunun da yangınla mücadeleyi daha da güçleştirmesinden endişe ediliyor.
Öğle saatlerinde kadar söndürülemezse...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan orman yangını ile ilgili AFAD yetkililerinden brifing aldı. Toplantıda brifing verenlerden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bugün öğle saatinden sonra rüzgarın hızının artacağını ve alevleri bu saate kadar kontrol altına almaya çalışacaklarını, aksi durumda çalışmaların daha da zorlaşacağını söyledi.