Marmaris'te orman yangını 4. gününde! Bakan sözü 'rüzgara' bıraktı! Öğlene kadar söndürülemezse...

Meteoroloji kötü haberi verdi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Güney Ege'de rüzgarın batı ve kuzeyden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Marmaris'te bugün en düşük hava sıcaklığı 24 derece, en yüksek hava sıcaklığı ise 34 derece olacak. Nem oranı ise en düşük yüzde 31, en yüksek yüzde 73 olarak tahmin ediliyor. Bunun da yangınla mücadeleyi daha da güçleştirmesinden endişe ediliyor.