İşte Marmaris'i yakan kişi! Ailesiyle mal kavgası yapıp ormanı ateşe verdi! Suç makinası çıktı

MARMARİS'teki orman yangının başlatan kişi yakalandı ve suçunu itiraf etti. Birçok suçtan sabıkası olduğu belirlenen S.A, ormanda alkollü olarak yakalanan S.A., ailesiyle mal paylaşımı yüzünden kavga ettiğini ve ormanı yakarak içine girip intihar etmek istediğini iddia etti. Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Marmaris Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran saat 19.45 sıralarında yangın çıktığının bildirilmesi üzerine, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, olayın sabotaj olup olmadığıyla ilgili olarak çalışma başlattı. Emniyet ve jandarma ekiplerince yangın bölgesinde bulunan işletmeler ile 2 otel ve 2 kamp alanına ait güvenlik kameraları, bölgede bulunan fotokapanlar, kameralar ile plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtları incelendi. Ayrıca toplam 3 bin 832 şahıs ve araç da sorgulandı.

Yangının çıktığı yerde 3 adet yakılmış lastik ve motosiklet bulundu!

Yangın bölgesinde yapılan inceleme ve araştırma sonucu yangının Hisarönü Mahallesi Saklıkoy mevkisinde çıkmış olabileceği ihtimali üzerine, olay yeri inceleme ekiplerince bölgede çalışma yapıldı. Yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen noktada yakılmış 3 araç lastiği bulundu, ayrıca bu alanda 48 plakalı terkedilmiş bir motosiklet ele geçirildi.

Motorsikletin sahibi suç makinası çıktı

Motosiklet ile ilgili yapılan araştırmada motosiklet sahibinin S.A. olduğu, şahsın tehdit, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi. S.A'nın cep telefonunun, yangının çıktığı gün saat 23.30 itibarıyla kapatıldığı tespit edildi.

Yangının çıktığı saatte cep telefonunu kapatmış

Ayrıca yapılan incelemede, S.A'nın sosyal medya hesabından yangın öncesinde, yangın çıkış noktası olarak değerlendirilen noktadan konum paylaşarak "Facebook" hesabından arazi anlaşmazlığı nedeniyle ailesine tehdit cümleleri yazdığı belirlendi. Bunun üzerine S.A'nın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu.

Ormanlık alanda 2 benzin bidonuyla alkollü şekilde yakalandı!

Motosikletini bıraktığı ve yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen bölgeden itibaren S.A'nın kaçabileceği istikametler, o bölgede bulunan barınma alanlarının koordinatları çıkarıldı. Titiz çalışma sonucu, S.A, bugün saat 16.30'da Bördübet Saklıkoy mevkisinde ormanlık alanda bulundu. Alkollü olduğu belirlen S.A, gözaltına alınırken saklandığı yerdeki ağaçlık alanda 2 benzin bidonu ele geçirildi.

Babamın arazilerini sattınca dışlandım, ateşin içinde intihar edecektim

Şüpheli S.A'nın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Ayrıca S.A'nın ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği belirtildi.