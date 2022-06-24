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YKS sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak, kaç para ödenecek?

YKS sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak, kaç para ödenecek?

Üniversite sınavı YKS'nin bitmesinin ardından şimdi gözler YKS sınavında görevli olan öğretmenlerin ücretlerinde çevrildi. YKS sınavında görev alan gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı, bina sorumlusu ve bina yöneticisi ne kadar ücret alacak? YKS görevli ücretleri ne zaman ödenecek son bilgiler geldi...

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Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS sınavı sona erdi, şimdi gözler YKS sınavında görev alan öğretmenlerin ödemelerine çevrildi. YKS sınavında görev alan öğretmenler YKS sınav görev görevli ücretleri ne zaman ödenecek, kime kaç para ödenecek araştırması yapıyor.  Konuya ilişkin soruların yanıtı merak edilirken sınavda görevli olan öğretmenler gözünü ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevirdi.

Peki YKS görevli ücreti ne zaman, hangi tarihte ödenecek? ÖSYM 2022 sınav gözetmen ücretleri ne kadar, ne zaman yatar? İşte merak edilen soruların yanıtları...

YKS görevli ücretleri kaç para oldu: YKS görevli ücretleri 2022 ne zaman yatacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz yıllara bakıldığında YKS sınavının tamamlanmasının ardından en geç 1 hafta içerisinde ücretlerin yatırılması bekleniyor.

YKS görevli ücretleri 2022: Bu sene 3 milyondan fazla üniversite adayının iki gün boyunca ter döktüğü YKS sınavında görev alacak gözetmen öğretmenlerin alacakları ücretler şöyle:

*Gözetmen: 210 TL ödeme yapılacak.
*Salon Başkanı: 250 TL ödeme yapılacak.
*Yedek Gözetmen: 200 TL ödeme yapılacak.
*ÖSYM (Tavan Ücret) 15 Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL
*ÖSYM (Tavan Ücret) 15 Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net:396,68 TL
*ÖSYM (Tavan Ücret) Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net:317,35 TL
*ÖSYM (Tavan Ücret) Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net:317,35 TL
*ÖSYM (Tavan Ücret) Gözetmen Brüt:317 TL Net:277,68 TL
*ÖSYM (Tavan Ücret) Yedek Gözetmen Brüt:278 TL Net:238,01 TL

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